Afrique: CHAN 2020 - La RDC favorite, tout ce qu'il faut savoir sur le groupe B

Le CHAN 2020 démarre ce samedi. Au Cameroun, 16 nations vont se disputer la sixième édition de la compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. A quelques heures du coup d'envoi de la compétition, coup de projecteur sur le groupe B de la compétition où se logent les Léopards de la RDC, la Lybie, le Congo et le Niger.

RD Congo, la nation la plus titrée

Deux fois victorieuse du Championnat d'Afrique des Nations (2009 et 2016), la RD Congo nourrit l'ambition de remettre ça cette année. Mais la bataille s'annonce rude dans un groupe qu'elle partage avec le Congo, la Libye et le Niger. La RDC a l'habitude de briller dans cette compétition. Elle a toutefois raté la qualification pour le CHAN 2018 et les résultats des Léopards ainsi que ceux des clubs congolais sur la scène continentale sont en baisse depuis deux ans. Cette sélection A' est donc attendue de pied ferme par des Congolais devenus des inconditionnels du CHAN. Les supporters scruteront également le travail de Florent Ibenge, le sélectionneur, qui avait quitté ses fonctions à la tête des A après une CAN 2019 décevante, mais qui est revenu aux affaires pour cette phase finale.

Le Congo veut jouer le trouble-fête

Le premier obstacle qui se dresse sur le chemin de la RDC, c'est le Congo voisin. Arrivés en quarts de finale en 2018, les hommes de Barthélemy Ngatsono nourrissent l'ambition d'atteindre le dernier carré de cette sixième édition. Le Congo sera à sa troisième participation à une édition du CHAN lors de la compétition au Cameroun. Le staff comptera sur la meilleure performance de 2018 où les Diables rouges ont été jusqu'en quarts de finale de l'édition marocaine.

Libye rêve d'un triomphe

Titrée en 2014, la Libye elle-aussi n'envisage pas faire de la simple figuration dans le groupe B du tournoi. Les Chevaliers de la Méditerranée A' sont motivés. Les Libyens ne doivent en outre leur participation à cette sixième édition qu'au forfait de Tunisiens qui les avaient battus en éliminatoires. Dans ces conditions, peuvent-ils encore être l'équipe-surprise de ce CHAN 2020 ?

Le Niger vise les quarts de finale

Le Niger participera également au CHAN pour la troisième fois. L'équipe a terminé l'édition 2011 en quarts de finale, ce qui reste à ce jour sa meilleure performance à la compétition. L'équipe ne s'est pas qualifiée pour l'édition 2018 de la compétition. L'expérience acquise au Soudan en 2011 et les deux autres participations des Menas pourraient constituer un acquis solide pour se chercher une place parmi les deux places qualificatives.

Le joueur à suivre dans ce groupe B reste l'inoxydable Issama Mpeko (RDC)

Le latéral droit est loin d'en être à sa première phase finale avec la RDC, lui qui a été retenu pour le CHAN 2011, les CAN 2013, 2015, 2017 et 2019. Après avoir porté les couleurs du DCMP et de V Club (ainsi que du club angolais Kabuscorp), Issama Mpeko a enfilé la tunique du TP Mazembe. Que ce soit avec les Corbeaux ou les Léopards, il reste une valeur sûre.

Le calendrier du groupe B :

17 janvier 2021 :

Libye - Niger

RD Congo - Congo

21 janvier 2021 :

Libye - RD Congo

Congo - Niger

25 janvier 2021 :

Congo - Libye

Niger - RD Congo

