Afrique: CHAN 2020 - Le Maroc tenant du titre, le Togo un novice, gros plan sur le groupe C

C'est l'un des groupes les plus homogènes au CHAN 2020. La poule C composée du Maroc, de l'Ouganda, du Rwanda et du Togo attire les attentions.

Le Maroc

Champion en tire, le Maroc remet sa couronne en jeu. Etant à sa 4e participation cette année, la sélection marocaine nourrit de très grandes ambitions. Le sélectionneur Houcine Ammouta compte enchainer avec un nouveau titre dans cette compétition. Avant de rallier le Cameroun, les Lions de l'Atlas ont enregistré deux victoires en autant de matchs face à la Guinée lors des préparatifs. L'équipe est prête pour entamer la compétition.

L'Ouganda

5e participation sur 6 éditions, l'Ouganda est un habitué du CHAN. Les Cranes n'ont jamais franchi le premier tour. Avec le sélectionneur Nord-Irlandais Johnny McKinstry (ancien entraineur du Rwanda au CHAN 2016), la sélection veut mettre fin à cette mauvaise série et se qualifier enfin pour le deuxième tour au CHAN 2020.

Rwanda

Pays organisateur du CHAN 2016, le Rwanda a été quart de finaliste éliminé par le futur vainqueur la RDC. La meilleure performance de l'équipe dans le tournoi. Les Amavubi seront à leur quatrième participation cette année et auront sûrement pour objectif de faire mieux qu'en 2016.

Togo

Ayant éliminé le grand Nigéria contre toute attente lors des éliminatoires, le Togo est à sa première participation au CHAN. Avec une belle génération issue des clubs comme Asko, ASCK, Gbohloe-su, AS OTR, AS Togo Port... les Eperviers locaux pourraient créer la sensation au Cameroun. Conduite par Abalo Dosseh, ex capitaine de la sélection A, l'équipe locale a un staff technique expérimenté. Ce qui devrait être un avantage pour cette formation novice dans ce tournoi.

Les Joueurs à suivre dans le Groupe C :

Ayoub El Kaabi : Meilleur buteur du CHAN 2018 avec 9 réalisations, l'attaquant du Wydad Casablanca est de nouveau dans la liste des Lions de l'Atlas. Ayant trouvé le chemin des filets lors du dernier match amical contre la Guinée, le joueur de 27 ans est en confiance avant le début des hostilités.

Omar Namsaoui : C'est l'autre atout de la sélection marocaine. Il évolue au poste de latéral droit à la Renaissance Sportive de Berkane. Agé de 30 ans, il a déjà plusieurs matchs de très haut niveau dans les jambes.

Tchakéi Marouf : Le joueur phare de la sélection togolaise. Technique, habile, passeur hors-pair, le milieu de terrain d'Asko de Kara pourrait être la révélation du CHAN 2020.

Calendrier des matchs du Groupe C :

1ère journée : Lundi 18 janvier 2021

16h GMT : Maroc - Togo

19h GMT : Rwanda - Ouganda

2e journée : Vendredi 22 janvier 2021

16h GMT : Maroc - Rwanda

19h GMT : Ouganda - Togo

3e journée : Mardi 26 janvier 2021

19h GMT : Ouganda - Maroc

19h GMT : Togo - Rwanda.

