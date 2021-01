Ile Maurice: MSMLeaks - La commission électorale réfère l'affaire à la police

Le Commissaire électoral, Irfan Rahman, a répondu à la lettre de Rezistans ek Alternativ ce vendredi 15 janvier. Il informe les membres du parti que la commission n'a pas les pouvoirs d'enquêter et dans la foulée, a assuré que l'affaire a été référée à la police et que son bureau apportera le soutien nécessaire à l'enquête.

Dans sa lettre, Irfan Rahman cite la partie du rapport Sachs sur la réforme électorale et rappelle que «Gross violations take place and false returns of expenses showing all expenditure within the ceilings are filed with impunity, everybody fully conscious of the fact that these returns do not reflect the true picture».

Dans un communiqué émis, la Commission électorale parle aussi du Select Commitee sur le financement des partis politiques de 2004 qui recommande, dans son rapport, que la commission ait les pouvoirs pour enquêter.