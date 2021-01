Maroc: Signature à Dakhla de deux conventions portant sur l'élaboration de la charte architecturale et la promotion de l'éco-cité de Dakhla

Dakhla — Deux conventions portant sur l'élaboration de la charte architecturale et la promotion de l'éco-cité de Dakhla ont été signées, vendredi à Dakhla, lors d'une rencontre de communication avec les professionnels du secteur sur le plan de relance du secteur de l'urbanisme et de la construction dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Ces deux conventions ont été signées par la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, le directeur de l'Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Mhamed Hammou, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, et le président de la commune de Dakhla, Sidi Salouh Joumani.

Ainsi, la première convention porte sur l'élaboration d'une charte architecturale de Dakhla, à travers la mise en œuvre des études urbanistiques et architecturales, en vue d'une meilleure gestion de l'espace urbain et de sa qualité paysagère.

Elle constitue également un moyen de promotion d'une approche novatrice d'encadrement de la production architecturale, urbanistique et paysagère et de gestion concertée de la qualité du cadre de vie.

Quant à la seconde convention cadre, elle porte sur la mise en œuvre des recommandations de l'étude relative à "Dakhla Eco-cité", en vue de mettre en place des programmes d'actions exemplaires traitant de façon concomitante les questions de transport et de mobilité, de services urbains, d'habitat, d'énergie, de ressources et d'aménagement urbain en vue de soutenir la croissance et l'attractivité des villes.

Ainsi, la transition de la ville de Dakhla vers une éco-cité constituera un levier et un outil de marketing territorial consensuel qui va renforcer le positionnement de la perle du Sud à l'échelle nationale et internationale.

Dans ce sillage, le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville a lancé des études pour la promotion des éco-cités et des écoquartiers, comme nouveaux cadres privilégiés d'action, d'innovation, et d'expérimentation, permettant d'asseoir des modèles de développement urbain soutenables, responsables et attractifs.

A travers la promotion des éco-cités et des écoquartiers, le département de tutelle vise à mettre en place une stratégie opérationnelle permettant d'atteindre des objectifs ambitieux et transversaux en matière de développement urbain durable.

Cette stratégie met l'accent sur l'importance d'améliorer en continu l'espace urbain, à travers des projets d'éco-cité prenant en considération les enjeux locaux et globaux du développement durable et mettant en œuvre une nouvelle gouvernance permettant au Maroc de respecter ses engagements internationaux, notamment l'objectif n°11 des Objectifs du développement durable (ODD).

Les Ecocités sont des projets collectifs parc qu'ils doivent répondre aux besoins de tous, étant donné que leur gouvernance mobilise tous les acteurs de la ville y compris les élus, gestionnaires, associations et usagers.