Afrique: Coopération Côte d'Ivoire-Canada - Le nouvel ambassadeur désigné présente les copies figurées de ses lettres de créance au ministre Aly Coulibaly

S.E.M Claude Demers est le nouvel ambassadeur désigné du Canada en Côte d'Ivoire. Quelques semaines après son arrivée en Côte d'Ivoire, le diplomate a bien voulu se présenter à son interlocuteur direct qu'est le ministre des Affaires étrangères, Aly Coulibaly. Afin de lui présenter les copies figurées de ses lettres de créances.

C'est dans cette optique que le diplomate canadien était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères au Plateau, le vendredi 15 janvier 2021.

S.E.M Claude Demers se dit en joie d'être en terre ivoirienne malgré la situation du Covid-19 pour renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire.

Il faut souligner que S.E.M. Claude Demers est le premier ambassadeur homme désigné qui va occuper ce poste 10 ans après l'ouverture de l'ambassade du Canada à Abidjan. Le dernier ambassadeur en date fut Julie Schouldice. Elle a quitté la Côte d'Ivoire en juillet 2020.

Claude Demers a débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de son pays en 1998. Il a exercé diverses fonctions au Siège, notamment comme porte-parole du ministère et directeur adjoint dans plusieurs divisions (Amérique latine, Moyen-Orient, Gestion des cas consulaires et Ressources humaines).

Il a travaillé à Tokyo (2001 à 2004 et 2016 à 2020), au Zagreb (2006 à 2009) et à Shanghai (2013 à 2015). Plus récemment, il a été conseiller et chef de la Section politique et économique de Tokyo. Avant de faire carrière comme diplomate, il a exercé le droit à Montréal.