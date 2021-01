Sénégal: Adoption de la loi sur l'état d'urgence - Benno Bokk Yaakaar salue une «décision responsable» des députés

Le Secrétariat exécutif permanent de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar (Bby), a salué l'adoption, par la majorité, de la loi relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, en remplacement de la loi 69-29 du 29 avril 1969.

Dans un communiqué en date d'hier, l'instance apprécie positivement «ce travail de haute responsabilité effectué par notre représentation nationale». Elle félicite tous les députés, «particulièrement ceux qui, avec courage et pertinence, ont défendu le projet et voté la loi».

D'après le Secrétariat exécutif permanent de la coalition présidentielle, la modification de la loi 69-29 répond à une exigence d'adaptation de l'arsenal juridique du Sénégal pour faire face aux défis et aux calamités que notre pays pourrait être amené à subir. « Le monde change, les mutations s'enchaînent et les phénomènes se complexifient. Les principes pour les gérer doivent subir les transmutations nécessaires et prendre les formes adéquates pour éviter errements et autres improvisations préjudiciables à leur gouvernance responsable, transparente et démocratique », lit-on dans le document.

La structure félicite le Président Macky Sall « pour sa clairvoyance et son sens de l'anticipation pour le renforcement des moyens nécessaires à la prise en charge efficace et en mode fast track des préoccupations des Sénégalais». Par ailleurs, elle se préoccupe de l'évolution actuelle de la pandémie de la Covid-19. Toute en soutenant les mesures récemment adoptées par le Président pour la protection du peuple, elle renouvèle son hommage au personnel médical, aux forces de défense et de sécurité, tous engagés dans le combat contre ce fléau qui ébranle le monde entier.