Maroc: BASF et AMA Détergent offrent des désinfectants à des écoles d'El Jadida

Casablanca — Le groupe chimique BASF s'est associé à AMA Détergent pour fournir à des écoles de la région d'El Jadida des milliers de flacons et bidons de désinfectants pour les mains et pour le sol et les surfaces.

"Dans le cadre de la campagne +Helping Hands+ lancée par BASF et qui vise à participer aux efforts de lutte contre la pandémie de coronavirus dans le monde, BASF Maroc s'est associé avec AMA Détergent afin de fournir à différentes écoles de la région d'El Jadida, 6000 flacons (de 50ML) de désinfectants pour les mains et 6140 bidons de désinfectants de sol et de surface", indique BASF Maroc dans un communiqué.

L'action de distribution qui a commencé ce vendredi au Lycée Lalla Meriem, a été supervisée par le Rotary Club d'El Jadida, avec la présence du délégué provincial de l'éducation nationale, note le communiqué, relevant que la distribution se succéda sur différentes écoles publiques urbaines et rurales ainsi que le site de SOS Village d'Enfants, Dar Attaliba et Dar al Moussinine.

Cité dans le communiqué, Khaldoun Bouacida, directeur général de BASF Maroc et responsable Afrique du Nord-Ouest, a souligné lors de cette manifestation que "tout au long de la période de confinement sanitaire, BASF Maroc avait continué à travailler en étroite collaboration avec ses clients en leur assurant un approvisionnement continu et régulier en solutions désinfectantes et autres produits connexes, et ce malgré un contexte extrêmement difficile".

AMA Détergent représenté par son directeur général, Anouar Radi a confirmé, de son côté, que "nous sommes convaincus que les produits que nous fournissons aujourd'hui à ces écoles permettront de sauver des vies, ajoutant que "nous sommes heureux de prendre part, aux côtés de notre partenaire BASF à cette noble cause".

BASF s'est chargé d'apporter la formule, mais aussi l'ensemble des matières premières nécessaires à la fabrication des désinfectants, tandis que AMA Détergent a procédé à l'emballage et à l'empaquetage de ces produits, précise la même source, ajoutant que BASF continue à soutenir les mesures préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) au Maroc, mais aussi à travers le monde, par le biais de diverses actions et interventions importantes.

