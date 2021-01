Afrique: CHAN 2021 - Avec le pays hôte et un ancien finaliste, voici les forces en présence dans le groupe A

Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2021) s'ouvre ce samedi à Yaoundé. Pays hôte de la compétition, le Cameroun se retrouve dans le groupe A, également composé du Burkina Faso, du Mali et du Zimbabwe. Zoom sur les forces en présence et les joueurs à suivre dans cette poule.

Cameroun

Pays hôte du CHAN 2021, le Cameroun disputera la compétition pour la 4e fois en six éditions. En 2011 et 2016, les Lions indomptables A' ont pu atteindre les quarts de finale, leur meilleure performance. Cette fois, ils auront la pression du pays organisateur parce que obligés de faire de bons résultats devant leur public.

La pression sera d'autant plus grande que les Lions A' ont aligné de mauvaises performances ces derniers temps. Le mini-tournoi de préparation organisé chez eux pour préparer le CHAN a été une catastrophe. Un nul contre l'Ouganda et deux défaites contre le Niger (1-2) et la Zambie (2-0), les résultats ne sont pas du tout fameux. Mais le Cameroun pourrait montrer un autre visage lors de la compétition proprement dite. Il ouvrira les hostilités ce samedi contre le Zimbabwe à partir de 16h00 GMT.

Zimbabwe

A l'instar de la sélection A du Zimbabwe, qui se porte bien mieux qu'avant, celle des locaux n'a pas grand-chose à lui envier. En six éditions, le Zimbabwe sera présent au CHAN pour la cinquième fois. Autant dire que les Warriors sont des habitués de la compétition. Ils ont d'ailleurs surpris les observateurs en 2014 en finissant à la quatrième place et pourraient refaire le même coup. Le Zimbabwe est donc une équipe à prendre très au sérieux lors de cette compétition et le Cameroun devrait bien jouer pour ne pas tomber dans le piège des Warriors lors du match d'ouverture prévu ce samedi à Yaoundé.

Burkina Faso

Du Burkina Faso, on ne retient pas grand-chose de sa participation au CHAN. Qualifiés pour la compétition en 2014 et 2018, les Etalons n'ont pu passer l'étape de la phase de groupe. La troisième participation sera-t-elle la bonne pour eux ? La question reste posée. S'il tient à se qualifier pour les quarts de finale, le Burkina Faso doit bien commencer la compétition en battant le Mali ce samedi à l'occasion de sa première sortie.

Mali

Pour sa quatrième participation, le Mali ne compte certainement pas faire de la figuration. Ce pays arrive avec un contingent rompus à la tâche et issus des clubs comme le Stade Malien et le Djoliba, deux des équipes phares de son championnat. Finalistes en 2016 contre la République Démocratique du Congo, les Aigles auront à cœur de faire mieux cette fois et pourquoi pas de gagner la compétition. Et leurs adversaires devront faire attention, à commencer par le Burkina Faso qu'ils affrontent ce samedi à partir de 19h00.

A noter que les deux joueurs à suivre dans le groupe A sont Jacque Zoua et Yannick Ndjeng. Sans clubs, les deux internationaux camerounais, anciens pensionnaires chez les A, se sont récemment engagés avec l'AS Futuro, un club local, pour pouvoir jouer le CHAN. Ils apporteront leur expérience aux Lions.

Phase de poule, le programme du Groupe A

Samedi 16 janvier

Cameroun - Zimbabwe | 16h à Yaoundé

Mali - Burkina Faso | 19h à Yaoundé

Mercredi 20 janvier

Cameroun - Mali | 16h à Yaoundé

Burkina Faso - Zimbabwe | 19h à Yaoundé

Dimanche 24 janvier

Burkina Faso - Cameroun | 19h à Yaoundé

Zimbabwe - Mali | 19h à Douala (Japoma)

