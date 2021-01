Cameroun: Le TAS annule l'élection du comité exécutif de la Fecafoot

Le Tribunal Arbitral du Sport, à travers une décision rendue ce vendredi, annule le processus électoral ayant conduit Seidou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot).

Coup dur pour Seidou Mbombo Njoya et Cie. A 24 heures du coup d'envoi du CHAN 2020, les occupants de la Fecafoot perdent le pouvoir. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) annule la décision portant proclamation des résultats des élections aux postes de président et membre du comité exécutif de l'instance dirigeante du football camerounais. Par conséquent, Seidou Mbombo Njoya n'est plus président de la Fédération.

Cette décision de la plus haute juridiction en matière de sport international était prévisible au regard des anomalies qui ont caractérisé le simulacre d'élection fabriquée de toutes pièces et truquée par l'ancien président du comité de normalisation Me Dieudonné Happi en décembre 2018.