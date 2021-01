Angola: Le PIB augmente de 2,7% dans les comptes trimestriels

Luanda — Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Angola a enregistré une croissance de 2,7% au troisième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre, selon les comptes désaisonnalisés, a annoncé vendredi, à Luanda, l'Institut national de statistique (INE, sigle en portugais).

Selon la directrice générale de l'INE, Chaney John, les activités qui ont le plus contribué positivement à ce fait sont le commerce (avec 1,6%), les services immobiliers et la location (0,7%), l'industrie manufacturière (0,6%) %), agro-alimentaire (0,2%) et divers (0,3%).

Elle a ajouté que ces résultats étaient également dus aux mesures prises par l'exécutif angolais pour soulager l'économie, puisque au deuxième trimestre le pays a observé, pendant environ 30 jours, l'état d'urgence, en raison de la pandémie de Covid-19.

Chaney John a expliqué que «la désaisonnalisation, faite pour la première fois par l'Institut national de statistique, était un ajustement qui était fait en fonction de la variation de la période (mois, trimestre, semestre et année) en question, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une formule qui équilibre les chiffres".

Cependant, a-t-elle renchéri, le PIB a varié de 5,8% de moins au troisième trimestre 2020, par rapport au troisième trimestre de 2019, l'extraction de pétrole et de diamants montrant des résultats négatifs.

L'INE, sous la tutelle du Ministère de l'Economie et du Plan, a pour mission de produire et de diffuser de manière efficace des informations statistiques officielles de qualité et pertinentes pour soutenir le développement économique et social du pays.

