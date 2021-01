Cote d'Ivoire: Tradition Atchan - La génération Tchagba prend officiellement le pouvoir

Instant à la fois solennel et festif, au siège de la chefferie traditionnelle du village d'Adjamé village. C'était hier, à l'occasion de la cérémonie officielle de passation des charges entre la chefferie Dougbo et celle des Tchagba, les nouveaux détenteurs du pouvoir traditionnel en pays Atchan.

Elle a été organisée dans une ambiance ponctuée par la lecture du document de la passation des charges, signé par le chef sortant et le doyen de la génération Tchagba. La remise des clés du siège de la chefferie aux nouveaux tenants du pouvoir traditionnel Atchan, ainsi que la force des messages tambourinés, des sons de castagnettes et des cris de joie, le tout sous une pluie symbole de l'agrément des mânes, ont été les points forts de cette rencontre. Qui a été pour les membres des générations concernées, l'occasion de faire preuve de leur volonté de construire la paix et vivre ensemble dans la cohésion sociale.

Après la présentation d'un bilan moral satisfaisant de la génération sortante, par son conseiller en communication, Gbanta Laurent, la lecture du document de passation a surtout pris l'allure d'un appel au maintien de la paix.

Un élément qui, selon les chefs traditionnels présents, a toujours fait la particularité d'Adjamé village : « Il existe un lien séculier entre toutes les générations. C'est la raison pour laquelle l'on parle de passation des charges démocratique et fraternelle. Nous le retenons comme point positif ici, car, on a constaté que sous l'influence de la modernité, certains jeunes ont commencé à dénaturer le processus de prise de pouvoir. Ils ignorent parfois qu'en pays Atchan, le pouvoir ne se rend pas par la force. On vous le donne parce que c'est votre temps », a fait savoir Koutouan Jérôme, représentant le gouverneur du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé et père spirituel de la nouvelle génération au pouvoir.

S'inscrivant ainsi dans le sens du chef du village sortant, N'Gboba Simon qui, dans le respect des normes sociales, a su réaliser des performances pendant près de 13 années passées à la tête de la chefferie, le représentant du ministre-gouverneur a dit la nécessité d'uniformiser les dates de passation des charges dans tous les villages Atchan afin d'éviter plus tard d'éventuelles crises sociales : « C'est la stabilité du pouvoir des Dougbo et du chef N'Gboba Simon qui a motivé le ministre-gouverneur qui entend établir un chronogramme précis. A travers cette cérémonie, nous savons que les Tchagba commencent aujourd'hui, en 2021, leur mandat à la tête de la chefferie traditionnelle. Si cela doit durer quinze ans par exemple, on attendra que le moment arrive et à cette période, les Tchagba qui ont pris le pouvoir en 2021 vont le céder ».

Représentant le Premier ministre Hamed Bakayoko, invité spécial de cette cérémonie traditionnelle, Djama Dibi Antoine, conseiller technique chargé du Développement des villages Atchan, a salué la bonne gestion de la génération sortante.

En tant que membre de la génération Tchagba du village de Locodjro, il n'a pas manqué d'indiquer que ces points positifs sont le fruit de la bonne gouvernance de la génération Dougbo qui passe honorablement le flambeau aux cadets.

Il a invité les nouveaux tenants du pouvoir aussi bien d'Adjamé village que du village de Locodjro à cultiver la paix et la cohésion sociale durant leur mandat. Il a remis à l'organisation la somme de cinq cent mille francs.