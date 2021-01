Madagascar: Eau potable - Trois camions citernes remis à la Jirama

Remise officielle de trois camions citernes à la Jirama, par le MEAH, hier.

Garantir l'approvisionnement en eau potable représente une grande priorité, selon la ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa. Hier, son ministère a remis les camions citernes à sa disposition, à la Jirama.

« L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie ». Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry est partagée par la Jirama et le MEAH (ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène), qui ont soutenu l'importance de l'accès de tous à l'eau potable, lors de la remise officielle de trois camions citernes pour renforcer l'approvisionnement en eau. La sécheresse qui sévit dans presque tout le pays handicape fortement l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités, selon la Jirama.

C'est le cas actuellement à Antananarivo et dans certaines communes périphériques. Face à cette situation d'urgence, le MEAH renforce la coopération avec la Jirama. « Des solutions à court et à long terme sont mises en œuvre. L'installation de 125 grandes citernes dans des quartiers de la capitale, et certaines communes périphériques, s'inscrit dans les solutions d'urgence pour aider les populations dans leurs besoins quotidiens. Ce cadre de collaboration efficiente entre le MEAH et la Jirama a été renforcé ce 15 janvier 2021 par la remise de trois camions citernes, chacun d'une capacité de 15m3, à la disposition de la Jirama, ce 15 Janvier à Mandroseza », a indiqué la société d'État.

Amélioration du taux d'accès. Selon les informations annoncées hier, ces camions vont renforcer le ravitaillement en eau potable des 125 citernes installées dans les zones en difficulté. La Jirama utilisera ces véhicules pendant une période de un an, et elle prendra en charge les volets fonctionnement et entretien. Lors de la remise de ces véhicules, la ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa a mis en exergue la collaboration pour la mise en œuvre de solutions à court et à long terme pour l'accès de tous à l'eau potable.

L'approvisionnement en eau potable par camions citernes est une solution d'urgence. Pour le long terme, en ce qui concerne Antananarivo et sa grande périphérie, la Jirama s'attèle à l'extension de la station de traitement d'eau à Mandroseza, pour un volume supplémentaire de 40 000m3 par jour ; par ailleurs, des unités de traitement d'eau conteneurisée, d'une capacité journalière de 2 400m3 chacune, seront installées dans huit localités périphériques d'Antananarivo, à savoir Ankadindratombo, Anosizato, Tanjombato, Ampasika, Ampirika, Ivato, Sabotsy Namehana et Amoronakona. En bref, l'amélioration de l'accès à l'eau potable est en cours et nécessite encore de grands défis.