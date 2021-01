Afrique de l'Ouest: Dépositaire central/Banque de règlement - Birahim Diouf nommé directeur général adjoint

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (Dc/Br) annonce la nomination de Monsieur Birahim Diouf en qualité de Directeur général adjoint avec effet immédiat ». Peut-on lire dans le communiqué publié hier par l'institution.

Relativement à ses nouvelles charges, Brahima Diouf assistera le directeur général dans la gestion opérationnelle, financière et du développement du Dc/Br. À cet effet, il aura la charge de coordonner et d'assurer la gestion de l'ensemble des Départements ou Directions qui lui sont rattachés, selon le communiqué.

Le Dc/Br souligne que cette nomination est en droite ligne avec ses nouvelles orientations stratégiques, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des opérations en bourse ainsi que le paiement des évènements sur valeur.

Le nouveau promu bénéficie d'une trentaine d'années d'expériences dans le secteur financier et notamment les marchés de capitaux et la banque d'affaires. Avant sa présente nomination, Birahim Diouf était directeur du département des études, de la stratégie et du développement du marché de la Brvm et du Dc/Br (2015 - 2020). Il a également été directeur des opérations du Dc/Br et directeur des études, de la stratégie et du développement du marché (2012 - 2015).

Il faut noter que le nouveau Dga a rejoint les structures centrales du marché pour la première fois en février 1998. De cette date jusqu'en 2003, il a occupé le poste de directeur des opérations du Dc/Br. Avant de rejoindre la Brvm et le Dc/Br, Birahim Diouf a travaillé pour la banque d'affaires African Alliance Investment Bank (Aaib) en Afrique du Sud entre 2007 et 2011, pour la Commission économique pour l'Afrique (Cea), pour Bmce Capital Investment (2003 - 2005).

Ce technicien des questions des marchés est titulaire d'un MBA de la Sorbonne Graduate School of Business, d'un Executive MBA de l'Institut français de gestion Groupe Innsec U, d'un Master en économie de Paris-I Panthéon-Sorbonne.

Il a aussi fait une thèse de Troisième cycle en finance islamique de l'Institute of Islamic Banking and Insurance (Iibi) de Londres, auquel s'ajoute une Maîtrise d'économie appliquée de Paris IX Dauphine. Il dispose de plusieurs certifications.