Madagascar: Football-OPL - Choc Cosfa - Fosa Juniors ce jour

Fosa Juniors est en déplacement dans la capitale pour chercher une victoire.

Cosfa va accueillir Fosa Juniors, le champion de Madagascar, ce jour à l'Elgeco Plus Stadium By-pass. Les affiches de ce week-end sont très alléchantes pour le compte de la deuxième journée de l'OPL.

Les six matches comptant pour la deuxième journée de l'Orange Pro League (OPL) s'annoncent sulfureux. Après un avant-goût sous haute tension la semaine dernière, toutes les équipes en lice connaissent mieux l'état de leurs adversaires respectifs.

En effet, deux chocs des titans seront au programme ce jour dans la Conférence nord, deux matchs qui se joueront à l'Elgeco Plus Stadium By-pass. Mais sans doute, le duel qui opposera l'équipe du Cosfa à celle de Fosa Juniors sera le plus attractif et attendu.

Les deux équipes ont fait un faux pas lors de la première journée, alors qu'elles ont terminé en beauté le tournoi de présaison. Cosfa s'est incliné face à l'Elgeco Plus (0-1), tandis que Fosa Juniors a été battu par Five FC (1-0).

« Il y avait un manque de concentration de nos défenseurs. En effet, c'était la combinaison dès le début qui n'était pas concluante malgré des opportunités qui se sont présentées devant l'équipe pour marquer des buts. Nous essayerons d'améliorer nos jeux et surtout sur ce bloc défensif », a fait savoir Dimbiniaina Rabefaritany, l'entraîneur des militaires.

Fosa Juniors, le champion de Madagascar, est, de son côté, prêt à rattraper sa défaite. Après une entrée ratée, il est dans le devoir du nouveau coach Nobil Salvador de chercher sa première victoire et de se relancer.

« Félicitations au Five FC pour ce but de Vévé, qui lui a permis de s'imposer face aux Fosa. Rien à perdre car beaucoup de travail reste à faire, plus que neuf matchs pour tout donner », peut-on lire dans la publication du club.

Dans l'autre derby, Five FC rencontrera Jet Kintana. Auteurs d'une entrée fracassante, les deux équipes ne comptent pas se laisser faire facilement.

Après ce premier exploit face à un grand champion, Five FC tentera de continuer à réaliser un autre tour de force. Jet Kintana, quant à lui, est prêt à suivre jusqu'au bout son chemin pour déterminer à quel point les deux protagonistes de la Conférence nord sont prêts à en découdre.

Le quatrième match pour cette conférence se jouera demain, opposant Tia Kitra à l'Elgeco Plus au Stadium Barikadimy. Après avoir essuyé sa première défaite, l'équipe d'Atsinanana ne permettra plus à une autre équipe de la battre dans son jardin pour les cinq prochains matchs, tel est le défi de son coach.

Pour la Conférence sud, quatre matchs sont programmés pour demain. Uscafoot, le champion D2 en titre, affrontera 3FB Toliara tandis qu'Ajesaia rencontrera AS Adema à l'Elgeco Stadium. Zanakala FC et CS-DFC s'affronteront, de leur côté, sur le stade Ampasambazaha à Fianarantsoa.