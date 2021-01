Togo: Le gouvernement Tomégah-Dogbé fait croire une chose à Aubin Thon

À peine l'émission spéciale de présentation de bilan des 100 jours du gouvernement a-t-elle fini que les félicitations ont commencé par tomber au sein de l'opposition togolaise et le tout premier à jeter à l'eau est le président du Mouvement Nouvelle Vision (NOVI) Aubin Kodjovi Thon qui, avec la "Méthode Dogbé", croit "au démarrage du *Result-Driving-Leadership".

Lire son message en intégralité

Bonjour,

Je dis bravo au Gouvernement Dogbe pour l'exercice que madame la cheffe du Gouvernement Victoire Dogbe vient d'accomplir en présentant au public togolais, non seulement à travers la télévision togolaise mais aussi par le réseau social Facebook le rapport des 100 premiers jours de son gouvernement.

Ceci témoigne un début du sens de redevabilité ou de rendre compte tant clamé, la volonté de travail si souhaitée et le désir d'impacter positivement et de répondre aux besoins des populations toujours recherché. Nous osons croire au démarrage du *Result-Driving-Leadership* tant espéré dans notre pays.

La perfection n'étant pas de ce monde, nous ne manquerons pas de recommander au-delà de tous ces efforts le principe d'optimisation de l'utilisation des ressources à travers une restructuration et de gestion-contrôle qui met en avant l'efficience et en arrière le gaspillage tout en ayant pour mesure d'évaluation le panier de la ménagère donc du citoyen togolais.

Nous osons croire et appelons donc également à l'implication de chaque couche sociale et de chacun de nous dans le rôle du devoir d'un citoyen envers sa nation et prions pour une avancée politique avec des acteurs plus éclairés et des objectifs plus rationnels en liaison avec ce nouveau redémarrage notoire qui prône a sa genèse la construction du Togo de rêve dans le respect des opinions, de la liberté et surtout de l'unité.

La marche de 1000 kilomètres commence avec le premier pas

Merci à tous.

Président du Mouvement NoVi