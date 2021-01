Madagascar: Coopération sino-malgache - La Chine étoffe la collection de livres de la bibliothèque nationale

La Chine fait don d'un millier de livres au ministère de la Communication. Des œuvres d'auteurs malgaches et qui ont presque disparu figurent également dans la collection.

Les échanges culturels entre Madagascar et la Chine sont au beau fixe. La coopération entre les deux pays s'est traduite par la remise de dons de 991 livres pour la bibliothèque nationale et de 80 chevalets de peinture pour l'office national des arts et de la culture, hier à Anosy. La Chine et Madagascar ont un grand potentiel d'échanges et d'inspiration mutuels dans le domaine culturel et de larges perspectives de coopération culturelle, selon l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Guo Xiaomei.

Elle a aussi souligné dans la foulée que l'ambassade de Chine est disposée à renforcer la coopération avec le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) pour rendre la fleur d'amitié sino-malagasy plus brillante. « Ce sont des livres pour enfants, de littérature, d'art et de l'histoire. Nous espérons que ce don va contribuer à enrichir les collections du ministère de la Communication et de la Culture et va mieux répondre aux besoins de lecture du peuple malagasy », a-t-elle indiqué.

Cette coopération n'est pas une grande première. L'ambassade de Chine et le MCC entretiennent depuis longtemps une bonne coopération en menant conjointement une série de projets, selon, pour sa part, la ministre de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. C'est le cas pour les visites d'échange de groupes artistiques entre les deux pays, la création de la fenêtre de livres chinois dans la bibliothèque nationale ou encore la réhabilitation des sites historiques malgaches.

Ce partenariat n'a fait que renforcer davantage les liens des deux peuples, d'après toujours la ministre. « En décembre dernier, nous avons déjà mis en place l'Espace pays à la bibliothèque nationale et la Chine a beaucoup contribué à l'enrichissement des collections bibliographiques. Les personnes désirant visiter ce pays mais qui n'ont pas les moyens de le faire peuvent découvrir la Chine à travers les livres », a-t-elle précisé.