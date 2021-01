Congo-Brazzaville: Finances - L'ordre des experts comptables se dote d'un nouveau siège

Le président de l'Ordre national des experts comptables du Congo (ONECC), Michel Patrick Gamassa, a indiqué le 15 janvier à Brazzaville que le nouveau siège permettra aux cadres de cette structure de travailler avec efficacité et efficience.

« Nous sommes en place depuis un an. L'acquisition de ce siège est un grand pas pour l'ordre et nous avons décidé d'associer tous nos sociétaires à la décision. Notre souci est de bien faire les choses et ce, à notre rythme. Ces bureaux sont à la hauteur de nos besoins », a déclaré le président de l'ONECC, Michel Patrick Gamassa

Après avoir visité les locaux du nouveau siège, le ministre en charge de l'Enseignement technique et professionnel, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes a signifié que l'outil permettra aux membres actifs de l'ordre de mener à bien leurs différentes tâches et ce, dans de bonnes conditions. Il permettra également à l'ordre de se développer conformément aux textes fondateurs de l'institution. « Je suis heureux que ce siège soit ouvert, un siège permet la localisation d'une institution et une institution aussi importante que l'ordre d'experts comptables se doit d'être bien logée et bien équipée. Ce siège appartient à l'ordre c'est-à-dire à tous les sociétaires », s'est-il réjoui.

Pour Henri Loundou, commissaire du gouvernement auprès de l'ONECC, l'acquisition de ce siège marque une certaine visibilité de l'ordre. Il permettra de fédérer les initiatives de tous les experts comptables notamment les membres du bureau en vue de faire avancer l'ordre. « La loi qui crée l'ordre date de 2003 et petit à petit nous sommes en train de mettre cet ordre en éveil... L'acquisition de ce siège est une bonne chose mais beaucoup reste à faire », a-t-il fait savoir

Il a par la même occasion encouragé l'ordre à poursuivre son travail dans le respect de la déontologie du métier d'expertise comptable en vue d'aller vers l'amélioration de cette corporation au niveau national.