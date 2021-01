Sénégal: Dr Moustapha Faye, médecin-chef de la région de Thiès - «Des jeunes meurent de plus en plus du coronavirus »

Sur plus de 2.000 cas positifs de Covid-19 dans la région médicale de Thiès, depuis le début de l'épidémie, le district de Thiès est en tête avec plus de 800 cas. Sur les 48 décès enregistrés, 95 % sont des malades âgés de plus de 60 ans, selon le médecin-chef de la région de Thiès, Dr Moustapha Faye.

Il a précisé que, de plus en plus, des jeunes meurent de la maladie à coronavirus. «Des jeunes meurent de plus en plus du coronavirus. Hier, nous avons enregistré le décès d'un jeune de 35 ans. Je demande aux jeunes d'être plus vigilants», a conseillé, le médecin-chef de région, Moustapha Faye.

Il a révélé que tous les cas de Covid-19 enregistrés dans la région ne sont pas répertoriés dans les communiqués journaliers du ministère de la Santé.

Pour lui, cela s'explique par le fait que beaucoup de Sénégalais refusent de faire les tests alors qu'ils sont nombreux à être de potentiels porteurs du virus. « Il y a beaucoup de contaminations. Les cas communautaires dépassent largement les cas contacts répertoriés. Ils sont plus nombreux, mais beaucoup de malades ne sont pas identifiés parce qu'ils ne se rendent pas dans les structures sanitaires», a soutenu le médecin- chef du district de Thiès, selon qui le couvre-feu se justifie à Thiès et à Dakar.