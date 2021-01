Egypte: La conférence "l'Egypte peut par l'industrie" soutient le développement économique

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger Nabila Makram a déclaré samedi 16 janvier 2021 que la conférence "l'Egypte peut par l'industrie", prévue au printemps sous le parrainage du président Abdel Fattah Al-Sissi, était dans l'intérêt des objectifs du développement économique et de la vision 2030.

Dans une déclaration exclusive à l'Agence de presse du Moyen-Orient MENA, la ministre a affirmé que la direction politique accordait une grande attention au développement du secteur de l'industrie qui représente le moteur du développement de l'économie et à l'amélioration des conditions de vie des Égyptiens selon la stratégie du développement durable "la vision de l'Egypte 2030".

Elle a fait état de la tenue, lors du dernier trimestre de 2020, d'une série de réunions avec des représentants de nombre de ministères et des autorités concernés par l'industrie et l'investissement, avec la participation d'industriels égyptiens à l'étranger, pour préparer cette conférence importante, qui constitue une occasion prometteuse pour l'examen des composants et des capacités de l'industrie égyptienne dans divers secteurs, en plus de l'attraction des investissements des Égyptiens à l'étranger.

La ministre a ajouté que nombre d'ateliers avaient été tenus, dans le cadre des préparatifs de la conférence, sur l'industrie économie post-coronavirus, l'industrie du textile et l'implantation de l'industrie automobile en Egypte.

Il s'agit de la 6e édition de la conférence qui vise à connecter des savants et des experts égyptiens à l'étranger dans tous les domaines à leur patrie et à tirer le maximum de bénéfices de leurs expériences, leurs propositions et leurs realisations dans le processus de modernisation de l'Etat et les objectifs du développement économique.

Et la ministre de valoriser la décision de la direction politique de faire participer les Égyptiens expatriés au processus du développement durable mené par l'Egypte, ce qui contribuera à la réalisation de la complémentarité économique et de l'entrepreneuriat.