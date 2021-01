Afrique: Coopération - L'amitié sino-africaine reste solide malgré l'évolution du paysage international

Quelles que soient la situation internationale et les difficultés, les perturbations et les obstacles auxquels les deux parties sont confrontées, l'amitié sino-africaine reste stable et solide, a déclaré le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi au quotidien du peuple, au terme de sa tournée africaine.

Se basant sur le fait que la Chine est le plus grand pays en développement du monde et que l'Afrique est le continent concentrant le plus grand nombre de pays en développement, Wang Yi a indiqué que les deux parties étaient liées par une profonde amitié traditionnelle.

Tout au long de la lutte des nations africaines pour leur indépendance et leur liberté, la Chine et l'Afrique ont été de véritables camarades d'armes, unis en toutes circonstances par des relations profondément fraternelles. A l'heure où l'Afrique est engagée dans un processus de modernisation, les deux parties restent, selon le ministre chinois des Affaires étrangères, des partenaires de développement muent par des relations d'amitié et de coopération mutuellement profitable.

« La Chine et l'Afrique travaillent main dans la main pour défendre les droits et intérêts communs des pays en développement, et promouvoir une plus grande démocratie dans les relations internationales », a précisé Wang Yi.

Selon lui, la Chine et l'Afrique chérissent les relations d'amitié traditionnelles et sont déterminées à continuer de les faire progresser. Elles ont également réaffirmé leur ferme soutien mutuel et s'engageant à sauvegarder conjointement leur souveraineté et leur dignité nationales respectives.

A l'avenir, les deux parties entendent poursuivre le renforcement de leur coordination stratégique pour enrichir le partenariat de coopération stratégique global, mais aussi approfondir mutuellement une coopération profitable dans divers domaines. L'objectif étant d'accélérer le développement commun et à intensifier les échanges humains et culturels.

Dans le domaine des affaires internationales, la Chine et l'Afrique œuvrent à renforcer leur coordination, en vue d'un nouvel l'ordre mondial basé sur la justice et l'équité.

