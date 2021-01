Afrique du Nord: L'Egypte et l'Allemagne examinent la coopération dans la formation technique

Un certain nombre de responsables du ministère de la Main d'œuvre ont examiné avec la coordinatrice régionale de l'ambassade d'Allemagne au Caire en charge des réfugiés et de l'immigration, le renforcement de la coopération avec le gouvernement allemand et le rôle du ministère en ce qui concerne l'immigration des travailleurs égyptiens et la recherche d'emplois pour ces Égyptiens à l'étranger.

La présidente du département central des relations étrangères du ministère, Amal Abdel Mawogoud, a passé en revue les missions confiées au ministère de la Main d'œuvre, son rôle en ce qui concerne le secteur privé et la coopération fructueuse avec l'agence pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de lancer des petites entreprises pour le compte des jeunes afin de réduire les tentatives d'immigration des jeunes.

Mme Abdel Mawogoud a abordé également la coopération avec plusieurs parties, soit locales ou internationales, dont l'Organisation internationale du travail, et les projets visant à réduire l'immigration clandestine.

De son côté, la diplomate allemande a expliqué que la loi sur la migration des techniciens et des spécialistes, adoptée récemment en Allemagne, a ouvert la porte aux travailleurs entraînés et qualifiés pour voyager et travailler en Allemagne, et non seulement aux académiciens.