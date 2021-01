Gabon: "L'éducation de qualité, pour tous, des filles et garçons, des riches et pauvres, est un préalable au décollage attendu de notre pays"FKM

Son amour pour le sport et sa passion pour le journalisme et la communication sont connus du grand public. Le jeune gabonais Freddhy Koula Moussavou a partagé son expérience avec les élèves de l'École conventionnée d'Owendo en fin de semaine. L'objectif pour lui, c'est de lutter contre les discriminations et les inégalités dans son pays le Gabon.

La semaine se termine avec le souvenir d'une très belle experience vécue avec les élèves de l'École Conventionnée d'Owendo (ECO), avec qui j'ai partagé mon expérience et ma passion pour le journalisme, la communication et le sport.

Ça été un moment incroyablement riche, qui m'a permis d'augmenter ma détermination pour lutter contre les discriminations et les inégalités dans notre pays.

L'éducation de qualité, pour tous, des filles et garçons, des riches et pauvres, est un préalable au décollage attendu de notre pays. Le sport et le Football sont des passions sur lesquelles on doit surfer pour motiver nos enfants à aller à l'école, à s'instruire, avant éventuellement de « percer » grâce à leur talent.