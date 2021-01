Afrique: Le gouvernement publie un rapport sur la conversion des véhicules au gaz naturel

Le service d'information du gouvernement (SIG), a publié samedi un rapport sur l'initiative lancée par le gouvernement sur la conversion des véhicules au gaz naturel, à la recherche d'un environnement propre et moins pollué.

Selon le rapport, cette initiative a été lancé en janvier 2021 afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens et les moyens de transport individuels, et pour approfondir l'industrie automobile et encourager l'usage du gaz naturel qui économise environ 50% du coût de l'essence.

Et le rapport d'expliquer que cette initiative pourrait assurer un meilleur revenu aux chauffeurs de taxi et de minibus, réduire le taux de pollution, préserver l'environnement, et réduire le coût d'importation des produits pétroliers.