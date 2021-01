Sénégal: Standard Liège - Mbaye Leye ne tarit pas d'éloges à propos de Merveille Bokadi

Arrivé au Standard en janvier 2017 mais victime de nombreuses blessures, Merveille Bokadi vit sa saison la plus remplie. Et la plus aboutie.

Le défenseur central congolais Merveille Bokadi a fait le point sur sa saison, plutôt réussie jusque maintenant. La preuve en est, celui qui s'est véritablement imposé dans l'axe de la défense liégeoise est l'un des quatre Rouches à avoir obtenu des points au Soulier d'Or.

Mbaye Leye, son entraineur n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à propos de son joueur. « Je l'ai trouvé excellent durant ces six derniers mois. Il est parvenu à très bien jouer en défense centrale et aussi au milieu en tant que N°6 », a souligné le coach des Rouches avant de poursuivre.

« Sur le deuxième but dimanche, nous sommes sous pression et Merveille parvient tout de même à dribbler l'attaquant adverse dans notre surface avant de donner un bon ballon à Mehdi Carcela. Il a cette "zen attitude" derrière pour pouvoir réaliser de telles choses. Il fait partie des meilleurs joueurs et doit conserver son bon niveau de jeu jusqu'à la fin de la saison », a précisé le technicien sénégalais.