Cote d'Ivoire: Basket-ball (3e journée du championnat national) - Nca-Csat et Asa-Soa, ça sent le soufre au Palais des sports

Le Parc des sports de Treichville va encore vibrer ce week-end. Et pour cause, la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) y organise la troisième journée de son championnat national hommes et dames 2020-2021.

Au menu de la journée étalée sur deux jours, samedi et dimanche, des rencontres prometteuses, mais surtout des chocs. Le mercure commencera à monter à partir de midi, avec l'explication entre les jeunes filles de la Soa et celles de l'Ue3a. Ensuite, à 14h, Gspm affrontera Fba.

Dans cette catégorie des dames, l'organisation a réservé le « must » pour 18h. Une étape cruciale de la journée où le temple verra l'équipe du Club sportif d'Abidjan Treichville face à celle du National centre d'Abidjan (Nca), un jeune club dont l'ambition est de bouleverser la hiérarchie nationale.

Les filles de Nca ont terminé la deuxième journée sur une bonne note (44-36) contre l'Ue3a. Un match que le coach Thoms N'Da et ses joueuses ont débuté timidement (09-12). Avant de se réveiller et de marcher sur l'adversaire. Cette fois, Fatou Diakité (12 points, 3 rebonds), Aminata Guindo (6 points, 10 rebonds), les fers de lance de cette équipe de Koumassi, devront être plus costaudes dans la tête face au Csat, une formation qui n'est plus à présenter.

Les Treichvilloises, également, sortent d'une deuxième journée euphorique (69-37) devant Fba. Irène Bognini était le principal bourreau de Fba. A elle seule, elle a enregistré 20 points, 13 rebonds, 3 passes décisives ! Anna Amani, la virevoltante meneuse (16 points, 9 rebonds, 3 passes décisives) et Abiba Koné (13 points, 1 rebond, 1 passe décisive) n'étaient pas en reste. En outre, les deux équipes ont la particularité de produire le spectacle.

Ce duel des dames devrait permettre au public de rester en éveil. Avant le choc masculin Asa-Soa (20h). En tout cas, le déplacement vaut le coup pour ce match. Car la Soa est l'une des équipes vedette du championnat. Samedi dernier, elle n'a fait qu'une bouchée (64-34) de la Jeunesse club d'Abidjan (Jca), avec des joueurs en forme tels qu'Aboubakar Traoré (19 points, 10 rebonds, 2 passes décisives) et Stéphane Agolé (12 points, 7 rebonds et 6 passes décisives).

L'équipe d'Asa bbc non plus n'est pas du genre à se laisser piétiner. L'Africa Sports en sait quelque chose. En effet, les Aiglons, malgré leurs robustes ailes, ont été forcés à voler bas, dimanche, par l'Asa qui s'est imposé (64-61). Kané Soumaïla (15 pts, 11 rebonds, 2 passes décisives) et Aboubakar Koné (13 points, 8 rebonds) tenteront de désarmer les soldats du général Dem Ali. Affaire à suivre.

Le programme :

Samedi

N1 Dames

12h : Voltaire-Soa

14h : Gspm-Fba

18h : Csat-Nca

N1 Hommes

16h : Csa-Séwé

20h : Asa-Soa

Dimanche

N1 Dames

12h : Abc-Ue3a

N 1 Hommes

14h : Ivstp-Africa

16h : Jca-Azur

18h : Abc-Warriors

20h : Gspm-Descartes