Congo-Brazzaville: Force montante congolaise - Les jeunes du PCT de Pointe-Noire disent oui à la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Le premier secrétaire de la Force montante congolaise (FMC), Vadim Osdet Mvoumba, a invité les jeunes du Parti congolais du travail membres de la FMC de Pointe-Noire à valider la candidature de Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle du 21 mars . Il s'est ainsi exprimé à l'occasion du lancement de la campagne d'adhésion spéciale organisée à Pointe-Noire

S'adressant aux jeunes de la FMC du département de Pointe-Noire, Vadim Osdet Mvoumba a expliqué que, c'est seulement dans la synergie des forces, la diversité dans l'unité et l'unité dans la diversité, dans la complémentarité, dans le feu de l'action que les jeunes bâtiront la nation congolaise de leur rêve, une seule nation indivisible. Ainsi il a invité la jeunesse de sa formation à participer activement à l'édification de la cité pour, dit-il, toujours gagner en citoyenneté.

Selon l'orateur, être citoyen c'est contribuer au développement de nos cités. « Jeunesse de Pointe-Noire, nous souhaitons absolument contribuer à l'essor multidimensionnel de notre pays, parce que le développement repose sur notre responsabilité collective. Le développement repose sur chacun de nous, sur les efforts consentis par chacun de nous. C'est seulement ensemble dans le feu de l'action que nous parviendrons à impulser le progrès et le changement », a-t-il indiqué.

Le changement, poursuit-il passe par la jeunesse à travers chacun de nous afin de bâtir le Congo de nos rêves, un Congo réconcilié avec lui-même, un Congo toujours plus uni à travers la FMC qui a l'ultime devoir d'animer l'action et l'idéologie du Parti congolais du travail (PCT) vers une jeunesse qui parfois est en mal d'autonomie et d'engagement. Une jeunesse qui souhaite mettre sa pierre à l'édifice Congo.

«La jeunesse est le principal atout de toute société humaine, je souhaite que cette jeunesse puisse se réveiller. Comme le dit le camarade président du comité central du Parti congolais du travail, Denis Sassou N'Guesso et le secrétaire général de ce même parti, Pierre Moussa, l'unité est la préoccupation des sages, l'unité est le socle des victoires à venir, la FMC est d'abord et avant tout, un instrument de lutte au service du développement de la jeunesse. Notre jeunesse vient de dire non au pessimisme, au tribalisme, à l'anarchie, la nonchalance, la paresse. La jeunesse de Pointe-Noire vient de dire oui au patriotisme, oui à la candidature du camarade président du comité central du Parti congolais du travail, Denis Sassou N'Guesso », a-t-il déclaré.

Dans son mot de bienvenue, Batchi Bacher, premier secrétaire de la FMC dans le département de Pointe-Noire, a signifié que, la présence du secrétaire général de la FMC dans la ville côtière illustre à la fois la détermination de la jeunesse de cette ville en vue de soutenir avec efficacité et détermination le candidat du Parti congolais du travail(PCT) à l'élection présentielle de mars prochain et d'annoncer les couleurs de la force montante congolaise de cette ville en vue d'accorder une victoire écrasante au président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso.