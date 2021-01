Nigeria: Wolverhampton 2 - 3 West Bromwich - Le Nigérian Semi Ajayi vainqueur du Black Country Derby

Ce samedi 16 janvier 2021 à 12h30, avait lieu le derby entre l'équipe des Wolwes et celle de West Bromwich Albion. Victoire 3 buts à 2 de West Brom, avec un but de l'international nigérian, Semi Ajayi.

C'était jour de derby ce début d'après-midi entre l'équipe de Wolverhampton et celle de West Bromwich Albion. Et c'est l'équipe visiteuse qui a réussi à prendre l'avantage.

En effet, pour le Black Country Derby, les Baggies sont arrivés très boitant sur le terrain des Wolves, avec seulement 8 points en 17 matchs de Premier League cette saison, et la folle envie de faire un résultat positif. Le premier but inscrit par le meneur de jeu brésilien de cette équipe de W. Brom, Matheus Pereira, à la 8e minute de jeu, sur penalty, en est la preuve de cette envie de gagner ce derby. Mais, ils ont tout de suite été refroidis par deux buts des Wolves, inscrits à la 38e et 43e minute, respectivement par l'attaquant portugais, Fabio Silva, et le défenseur ivoirien, Willy Boli.

Au retour des vestiaires, Semi Ajayi, défenseur de WBA, profite d'une longue touche jouée par un de ses coéquipiers, pour inscrire son premier but de la saison, et donner l'égalisation à son équipe, à la 52e. À force de pousser, les protégés de Sam Allardyce, obtiennent un penalty, et le spécialiste des tirs aux buts de cette équipe, le talentueux Matheus Pereira, inscrit son deuxième but de la partie à la 56e minute de jeu.

Malgré 69% de possession de balles, 537 passes et 6 shots cadrés, les poulains du portugais Nuno, s'inclinent et sont désormais 14e de Premier League avec 22 points.

Avec ce but, Semi Ajayi, international nigérian, né le 9 novembre 1993, justifie sa place de titulaire dans cette équipe de W. B. Albion, qu'il a rejoint le 20 juillet 2019, en provenance de Rotherham, club de Championship anglaise.

Willy Boly buteur et passeur

Après 20 jours d'absence pour cause de blessure, l'imposant défenseur ivoirien a été auteur d'une excellente performance avec un but à la 43e minute et une passe décisive. Malgré la défaite de son équipe de Wolverhampton, il ressort de ce match avec la satisfaction d'avoir été l'instigateur des deux seuls buts de son équipe.