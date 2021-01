Togo: Le Grand Tone « coupé » du reste du Togo et sous couvre-feu jusqu'à nouvel ordre

C'est l'une des dernières décisions du Gouvernement togolais quant à la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Togo et rendue publique ce Samedi 16 Janvier 2021.

1. La propagation de la pandémie à la Covid-19 au Togo a été marquée ces trois dernières semaines par une augmentation du nombre de cas positifs, en particulier dans la Région des Savanes.

2. Ces cas positifs concernent essentiellement des contacts et des suspects, issus d'une transmission communautaire.

3. Face à cette situation, les dispositions suivantes ont été prises, avec l'appui des comités locaux de gestion de la riposte : augmentation du nombre de tests, activation des comités de veille, rencontres d'informations et d'échanges avec les leaders communautaires, organisation d'émissions radiophoniques, interdiction de regroupements notamment à l'occasion de funérailles et de mariages, etc.

4. Ces dispositions n'ayant pas suffi à couper la chaîne de transmission de la pandémie, le Gouvernement décide des mesures suivantes qui rentreront en vigueur à compter du dimanche 17 janvier 2021 et jusqu'à nouvel ordre :

a. L'instauration d'un couvre-feu de 20 heures à 05 heures dans le périmètre du « Grand Tone », comprenant les préfectures de Tone, de Cinkassé, de Tandjoare, de Kpendjal et de Kpendjal Ouest ;

b. Le bouclage du périmètre du « Grand Tone », comprenant les préfectures de Tone, de Cinkassé, de Tandjoare, de Kpendjal et de Kpendjal Ouest ;

c. La circulation des biens et des marchandises est autorisée, et n'est pas affectée par le bouclage.

Par ailleurs, la circulation entre les préfectures de la zone bouclée n'est pas interdite durant la période de bouclage en dehors des heures de couvre-feu.

Le Gouvernement compte sur le civisme de tous pour le respect de ces dispositions visant à limiter la propagation de la pandémie à la Covid-19 au Togo.

Lomé, le 16 janvier 2021

Le Gouvernement

communication@presidence.gouv.tg