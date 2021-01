Sénégal: Vers la mise en place d'un centre de formation pour les jeunes non diplômés de Louga

Louga — Le quartier montage, dans la ville de Louga, va bientôt abriter un centre de formation accélérée dans différents métiers afin de faciliter l'insertion dans la vie active aux jeunes lougatois non diplômés, a annoncé, samedi, le président du mouvement Dolly Macky, Mamadou Mamour Diallo.

"D'ici peu, nous allons ouvrir un centre de formation à différents métiers de la vie active pour les jeunes lougatois sans diplômes", a-t-il dit lors de la célébration du quatrième anniversaire de son mouvement, à Louga, sur le thème : "bilan et perspectives".

Selon M.Diallo, les jeunes vont bénéficier d'une formation accélérée au terme de laquelle ils "pourront être capables de créer leur propre emploi".

"Ce projet va démarrer sous peu. Le projet sera élargi aux autres quartiers de la ville pour que tous les jeunes puissent en bénéficier", a-t-il promis.

M. Diallo a également annoncé que près de 50 bourses de formation et de prise en charge seront distribuées aux jeunes diplômés de la région qui souhaitent parfaire leur formation.

"Le jeune n'aura qu'à choisir sa formation et l'école et la bourse paie la formation", a-t-il expliqué, soulignant l'importance de La formation des jeunes dans un pays.

Revenant sur la célébration des quatre ans du mouvement, il a rappelé les réalisations et actions sociales, environnementales et d'intérêt social effectuées, dont le don de moulins aux femmes de la commune et du département.

Parmi les réalisations du mouvement figurent également un don de climatiseurs à plusieurs morgues, la mise en place d'un programme annuel d'aide à la communauté musulmane, une addiction d'eau de 800 branchements sociaux dans la commune de Louga.

Le mouvement Dolly Macky a effectué des dons alimentaires de centaines de millions de francs, créé un programme de soutien à l'achat d'ordonnances et de prises en charge médicales complètes ou partielles aux habitants de la commune et distribué 200 casques, 200 polos et 200 gilets aux conducteurs de moto Jakarta, entre autres.