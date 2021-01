Afrique: Sahara - La Guinée Équatoriale réitère son soutien à l'initiative d'autonomie comme "seule voie sérieuse et crédible" pour parvenir à une solution

Rabat — La République de Guinée Équatoriale a réitéré son soutien à l'initiative d'autonomie comme "seule voie sérieuse et crédible" pour parvenir à une solution pacifique et durable au différend sur le Sahara marocain.

"Nous soutenons le statut d'autonomie dans la région du Sahara comme seule voie sérieuse et crédible pour parvenir à une solution pacifique et durable du différend sur le Sahara marocain", a affirmé le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Simeón Oyono Esono Angue, lors de sa participation vendredi à la Conférence ministérielle de soutien à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue virtuellement.

"La République de Guinée Équatoriale a toujours soutenu et continuera de soutenir l'intégrité territoriale du Maroc", a-t-il souligné, rappelant dans ce sens l'ouverture récemment par son pays d'un Consulat Général à Dakhla.

Il a, par ailleurs, tenu à saluer les gouvernements du Royaume du Maroc et des États-Unis d'Amérique pour l'initiative d'organiser cette importante réunion, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire d'Etat adjoint US en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker.

Le ministre équato-guinéen a aussi souligné que son pays salue la reconnaissance des États Unis de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, ainsi que la décision d'ouvrir un consulat à Dakhla.

"Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale se congratule et félicite le Gouvernement du Royaume du Maroc pour l'observance et le respect scrupuleux des accords et des résolutions pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies visant à promouvoir la paix et la sécurité dans la région"n a-t-il affirmé.

"Par conséquent, le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale en appelle à cet égard au Secrétaire Général de l'ONU, Monsieur António Guterres, dans la multiplicité de ses efforts pour trouver une solution pacifique et définitive, pour mettre fin à cette situation qui persiste dans la région du Sahara, sur la base de la négociation du statut d'autonomie", a-t-il conclu.

La conférence ministérielle de soutien à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc a été l'occasion pour la majorité des 40 pays participants d'exprimer leur fort appui à l'Initiative marocaine d'autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au conflit régional du Sahara.

Les participants à cette conférence, à laquelle ont pris part 27 ministres, se sont engagés à continuer à plaider en faveur d'une solution se basant uniquement sur l'Initiative marocaine d'Autonomie pour la résolution du conflit du Sahara, selon la Synthèse des Présidents rendue publique à l'issue de la Conférence.