Cote d'Ivoire: Football ivoirien - Le Comité de normalisation installé

Le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération ivoirienne de football (Fif) a été installé hier à Abidjan par deux émissaires, Veron Mosengo Omba, directeur de la division Afrique et Caraïbes et Mme Sarah Solelemalé, senior manager de son état. Les deux envoyés, arrivés mercredi à Abidjan, ont été reçus, hier, par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho.

Au cours de cette rencontre, ils ont annoncé au ministre l'installation du Comité de normalisation conformément à la décision de la Fifa du 24 décembre 2020 ; décision intervenue suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fif. Selon le communiqué du ministère sanctionnant l'entrevue, « M. Veron a expliqué les principales missions du comité, qui sont de gérer les affaires courantes de la Fif, mettre à plat les textes (règlement, statuts et code électoral) de la Fif afin d'y corriger les contradictions et dysfonctionnements relevés par la commission d'enquête conjointe Fifa/Caf (septembre-octobre 2020) et d'organiser l'élection du nouveau comité exécutif », indique le communiqué qui précise cependant que le « Comité de normalisation n'aura pas à charge la gestion des projets de développement ».

« Le ministre des Sports, dans son échange avec les émissaires de la Fifa a fait état du fait que le gouvernement de Côte d'Ivoire souhaite un retour rapide à la normalité tout en les rassurant, en ce qui le concerne, de sa disponibilité à tout mettre en œuvre afin que la normalisation se déroule le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions », souligne le compte rendu de la tutelle; qui note que Paulin Claude Danho a rappelé le cadre légal qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la Fif, « à qui mandat appuyé par une convention d'objectifs pluriannuelle a été donné pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Ce cadre fait obligation à la tutelle d'avoir un regard privilégié sur les activités de la fédération ». Non sans rappeler et justifier l'importance du football en Côte d'Ivoire, « en faisant mention des importants investissements (350 milliards de F Cfa d'investissement direct) effectués par le gouvernement depuis 2015 en préparation de la Can 2023 que la Côte d'Ivoire organisera ».