Egypte: Fournir des fonds pour établir une cité intégrée de l'or

Fournir des fonds pour établir une cité intégrée de l'or

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a donné ses directives pour fournir des ressources financières afin d'établir une cité intégrée pour les fabricants et le commerce de l'or, conformément aux dernières technologies dans ce domaine pour refléter l'ancienne histoire civilisationnelle de l'Égypte dans cette industrie artisanale délicate.

Ce projet visant à établir une cité intégrée doit garantir la fourniture des matériels industriels et de production, et assurer une formation du personnel pour améliorer leurs capacités et affiner leurs compétences.

Le Président de la République a tenu ces propos lors d'une réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Moustafa Madbouly, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Mulla, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Al-Moselhi, le conseiller du Président de la République pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières le major-général Mohamed Amin.

Cette réunion s'est tenue dans le but d'examiner le plan de création d'une ville intégrée pour l'industrie et le commerce de l'or en Égypte.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion suivait les étapes de mise en œuvre en cours du processus de développement du système de travail des boulangeries au niveau de la République, comme le Président l'a ordonné pour assurer la gouvernance de la performance de ce système.