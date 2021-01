Cote d'Ivoire: Mariam Dao Gabala (présidente du CN-FIF) - Une femme de foi reconnue pour son engagement...

Veron Mosengo Omba, directeur de la division Afrique et Caraïbes et Sarah Solemalé, senior manager de son état, deux émissaires de la FIFA venus de Zurich ont installé le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) que va présider Mme Dao Gabala Mariam. Le professeur Bléou Martin et l'avacat Simon Abé ont également été nommé dans ce comité. Ci-dessous la présentation de la présidente du CN-FIF. Ambassadrice de la Paix - chaire Unesco, conférencière internationale, révélatrice de talents, femme de foi, médiatrice, experte en finance engagée dans les transitions et le redressement des organisations en difficulté, Mariam Dao Gabala est une icône du leadership féminin...Elle est née le 3 mars 1960, mariée et mère de 5 enfants

PRESENTATION

L'Ivoirienne Mariam DAO Gabala est une femme de foi reconnue pour son engagement dans le développement du secteur financier en général et pour l'inclusion financière des démunis, des populations rurales et des femmes en particulier. Femme de terrain et de réflexion, Mariam DAO Gabala est bien connue dans le milieu du financement des secteurs de la micro finance et des coopératives, du haut de ses 20 années d'expérience au poste de Directrice Régionale pour l'Afrique de l'Ouest de OIKOCREDIT (une organisation de développement de la finance), elle a relevé le défi de soutenir la croissance et le financement des institutions de micro finance, des industries, des PME socialement responsables, des coopératives en milieu rural et des groupements de femmes. Son défi : prêter aux pauvres c'est possible, c'est viable et c'est impactant.

Femme de médiation habituée au redressement d'organisations internationales, elle a conduit la transition dans le management à la tête du Réseau International SOLIDARIDAD. L'Etat de Côte d'Ivoire lui a également accordé sa confiance pour la supervision du redressement de l'UNACOOPEC-CI, la plus grande institution de microfinance d'Afrique de l'Ouest.

Très proche des femmes vivant et travaillant dans les zones rurales, elle jouit d'une bonne réputation dans son pays natal où elle travaille activement, d'une part, à améliorer et à développer le leadership féminin à tous les niveaux de la société africaine (aux plans politique, économique, culturel et social), et d'autre part, à améliorer l'inclusion financière des femmes et l'entrepreneuriat féminin.

A travers son cabinet MDG Consulting, elle offre du coaching aux jeunes entrepreneur(e)s et aux particuliers désireux de réussir leur vie professionnelle.

Mariam DAO Gabala est aussi réputée dans la société civile ivoirienne comme une activiste des Droits de l'Homme en général et de la Femme en particulier. Coach et mentor de directeurs d'entreprises mais aussi de femmes candidates aux élections.

Mariam DAO Gabala a foi en l'avenir du continent Africain. Ce sentiment adopte des valeurs d'altruisme, de rigueur, probité et de bonne gouvernance. Elle anime deux plateformes de réflexion et d'actions pour une Afrique leader à l'horizon 2050 : STAND UP AFRICA 2050 et NEW AFRICA'S BUILDERS.

FORMATION

Diplômée de la prestigieuse Ecole Supérieure de Commerce d'Abidjan (ESCA) de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Mariam DAO Gabala a poursuivi ses études supérieures de finance en France, à HEC/CFC Paris de Septembre 1983 à Mars 1984, puis à HEC Montréal en Juillet 2007. En 2011, elle passe avec succès le First Advanced Management Program de IESE Business School à Abidjan et à Barcelona.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Avril 2019, Sénateure de la République de Côte d'Ivoire.

De 2013-2017, Présidente du Comité de Suivi de redressement de l'UNACOOPEC CI Côte d'Ivoire.

Depuis 2015, Fondatrice et Présidente Directrice Générale de MDG Consulting.

Capitalisant ses 20 années d'expérience à OIKOCREDIT, Mariam DAO Gabala a développé une expertise dans les domaines du financement des institutions de micro finance, des organisations de base et des organisations vulnérables avec un accent particulier sur les femmes engagées pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'ouest. A ce jour, elle dirige un cabinet de consultance spécialisé dans 3 domaines :

Investissement et conseil financier ;

Formation en Leadership et coaching des jeunes entrepreneurs et plus particulièrement des femmes leaders et entrepreneures ;

Promotion des entreprises socialement responsables.

Pendant les vingt dernières années, Mariam DAO Gabala a consacré sa carrière à OIKOCREDIT pour booster le développement en Afrique de l'Ouest à travers le financement des organisations de base, des institutions de micro finance et des PME socialement responsables.

OIKOCREDIT est une coopérative internationale ayant pour but de promouvoir le développement à travers l'octroi de prêts ou le financement des institutions de micro finance, des coopératives et des PME dans les pays en voie de développement. Les prêts de OIKOCREDIT sont octroyés à travers un réseau de bureaux régionaux en Amérique Latine, en Asie, en Afrique, en Europe de l'est et en Europe centrale, et qui sont gérés par des professionnels nationaux. C'est l'une des plus grandes structures privées de financement du secteur de la micro finance.

En 2002, Mariam DAO Gabala anime le volet scientifique des Etats Généraux du sport.

De 1990 à 2016, Mariam Dao Gabala a été administrateure successivement d'Ecobank Bénin et d'Ecobank Ghana. Elle a dirigé le comité audit et compliance du Conseil d'Administration et a impacté les activités de la banque notamment le financement de PME. Faisant d'Ecobank Ghana la première banque du Ghana et du groupe Ecobank.

De 1990 à 1993, elle a été Consultante internationale avec la Banque Africaine de développement (BAD), le Bureau International du Travail (BIT) et la Banque Mondiale dans les domaines de l'entreprenariat féminin, de l'accès des femmes rurales au financement et du financement des PME.

De 1989 à 1990, Mariam DAO Gabala a dirigé une équipe internationale de 3 Consultants pour un projet de la Banque Mondiale (renforcement des capacités des institutions de formation en management en Afrique). Cette équipe a parcouru la Côte d'Ivoire, le Cameron, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et le Zaïre (RDC) avec pour mission de faire le diagnostic de 8 institutions de formation africaine situées au sud du Sahara et de leur proposer un plan de redressement financier.

De 1988 à 1990, elle a appartenu à une équipe internationale de 4 Consultants pour le compte du BIT (Bureau International du Travail) en charge du renforcement des capacités des femmes du secteur professionnel en Afrique (Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire). De cette mission, est sorti un ouvrage édité par le BIT et intitulé : DEFI.

FONCTIONS ACTUELLES

SÉNATEURE de la République de Côte d'Ivoire

PRESIDENTE DIRECTRICE GENERALE, MDG Consulting and Investment Firm

AMBASSADRICE de la Paix, Chaire UNESCO

PRESIDENTE internationale de SOLIDARIDAD (chair of both the International Supervisory Board and Africa Continental supervisory Board)

PRESIDENTE de l'International Christian Leadership Institute (CFeLCI)

PRÉSIDENTE de Stand-up Africa 2050 et New Africa's Builders

PRESIDENTE de la Coalition des Femmes Leaders de Côte d'Ivoire

MEMBRE du Conseil d'Administration Régional de WANEP (West Africa Network for Peace Builders)

DISTINCTIONS

1986 : Chevalier dans l'ordre de l'Éducation Nationale pour ses actions de bénévolat pour l'éducation des filles, médaille décernée par l'Etat Ivoirien.

1988 : Officier dans l'ordre de la Santé pour son engagement à éradiquer la lèpre et son soutien aux villages de lépreux en Côte d'Ivoire. Médaille décernée par l'Etat Ivoirien.

2010 : Chevalier dans l'ordre du Mérite Ivoirien, médaille décernée en 2010 par l'Etat Ivoirien pour son leadership et son travail pour l'autonomisation des femmes.

2012 : Palme de l'excellence, médaille décernée en 2012 par le Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour son engagement continu pour le leadership féminin et l'autonomisation des femmes.

2013 : Officier dans l'ordre du Mérite Ivoirien médaille décernée par l'Etat de Côte d'Ivoire.

2018 : Ambassadrice Save the Children pour l'éducation de la jeune fille.

2019 : Ambassadrice de la Paix : chaire Unesco.