Egypte: Examen des derniers préparatifs liés au déménagement vers la capitale administrative

Examen des derniers préparatifs liés au déménagement vers la capitale administrative

Le ministre de l'Eau et de l'irrigation, Mohamed Abdel Aty a tenu, dimanche, une réunion avec le président de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration (CAOA), Saleh al Cheikh, pour suivre les mesures qu'adopte le ministère de l'Irrigation dans le domaine du développement institutionnel et de la transition numérique, à la lumière des préparatifs en cours pour le déménagement vers la nouvelle capitale administrative.

Lors de la réunion, tenue en présence du sous-secrétaire du ministère de l'Eau, Ragab Abdel Azzim, également superviseur du bureau du ministre, et de la cheffe du service de la planification, Eman Said, M. Abdel Aty a indiqué qu'un programme de formation intensif et de multiples ateliers de travail avaient été mis en œuvre pour les différents grades d'emploi au ministère, en tenant en compte les besoins de formation et les postes d'emploi pour les stagiaires.

Et d'ajouter qu'au vu les différentes expériences, les cadres humains qualifiés et la forte infrastructure dont dispose le ministère, beaucoup des programmes avaient été développés et un autre programme d'automatisation des affaires avait été conçu et mis en œuvre.