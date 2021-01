Cote d'Ivoire: Bouaké - L'INFAS révise les contenus des cours pour des étudiants mieux formés et opérationnels

Un séminaire de révision des contenus de cours de l'Infas (Institut national de formation des agents de santé), s'est tenu, les 14 et 15 janvier 2021, à l'Infas de Bouaké, en présence du Pr Mélaine N'Dhatz Sanogo, directrice générale de l'Infas .

Justifiant la tenue de ce séminaire, la directrice générale de l'Infas, a révélé avoir fait modestement le constat qu'en dépit de tout, l'institution de formation qu'elle dirige rencontre des insuffisances dans la formation de ses étudiants, aussi bien au plan théorique que pratique.

D'ailleurs, dira-t-elle, le déficit de compétence des produits de l'Infas qui est souvent décrié sur le terrain a fini par interpeller le personnel de l'Infas à plus d'un titre. « Face à ces insuffisances notoires, l'institution s'est engagée dans la recherche de causes de ce manque de compétence chez nombre d'agents qu'elle forme afin d'y apporter des solutions idoines », a-t-elle souligné. Non sans fait savoir que l'une des causes majeures pouvant expliquer ce phénomène qui tend à ternir l'image de l'Infas, c'est le défaut d'uniformisation des contenus de cours théoriques que pratique. « Puisque nous avons plusieurs écoles, il faut que nous puissions nous assurer que l'enseignant qui donne son cours soit le même que reçoit les étudiants des autres écoles repartis sur l'ensemble du territoire », a telle recommandé.

Ainsi donc durant ces deux jours de réflexions, les séminaires en sont arrivés à réviser les contenus des cours et à présenter dans un rapport de révision par unité pédagogique, les contenus des cours ont pu être uniformisés et présentés également dans un rapport de révision par unité pédagogique. Autres avancées, c'est que les modalités de l'enseignement et des évaluations en ligne ont été définies et un comité E-learning a été mis en place, ainsi que des modalités de production, de diffusion et de gestion des documents supports en cours ont été trouvées.

Au terme de ce séminaire, Pr Mélaine Dhatz Sanogo, dira qu'au-delà de l'harmonisation des cours dans toutes les écoles de l'Infas, cette rencontre aura permis de renforcer les capacités des formateurs et de partager les bonnes pratiques entre eux. « Avec tous ces acquis, nous sommes plus que jamais persuadés que nous aurons des agents bien formés et qui seront immédiatement opérationnels une fois sur le terrain de la pratique », s'est-elle réjouie.

Notons que la centaine de participants ont été tous les enseignants de rang, les enseignants de l'Infas désignés par unité pédagogique et les membres de l'administration.