Afrique du Nord: L'Egypte condamne l'attentat à la bombe survenu à Tébessa en Algérie

La République arabe d'Egypte a condamné, dans les termes les plus forts, l'attentat à la bombe artisanale survenu dans la commune algérienne de Tébessa et ayant fait cinq morts et trois blessés.

Dans un communiqué publié jeudi par son ministère des affaires étrangères, l'Egypte a exprimé sa pleine solidarité avec la République algérienne démocratique et populaire face à cet acte perfide et a présenté ses sincères condoléances au peuple d'Algérie et aux familles des victimes innocentes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.