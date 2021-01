Afrique du Nord: Coopération entre l'Egypte et la Biélorussie dans le domaine des technologies de l'information

Coopération entre l'Egypte et la Biélorussie dans le domaine des technologies de l'information

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, a examiné avec l'ambassadeur de Biélorussie au Caire, Sergei Terentiev, les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines des communications et des technologies de l'information, dont la numérisation et la cybersécurité.

M. Talaat a souhaité une coopération fructueuse et davantage de partenariats prometteurs avec la Biélorussie dans le domaine des communications et des technologies de l'information, et l'échange des expériences dans le domaine de la cybersécurité.

De son côté, le diplomate biélorusse a salué l'approfondissement de la coopération entre l'Egypte et la Biélorussie dans le domaine des communications et des technologies de l'information, soulignant l'importance de la coopération pour assurer une formation spécialisée dans les domaines technologiques.