Ile Maurice: Météo - avec deux tempêtes, la chaleur persistera

Il fait chaud. Non ce n'est pas la chanson de l'humoriste et animateur français Patrick Sébastien, mais bien le temps qu'il fait actuellement à Maurice. Et ce climat n'est pas près de changer de sitôt.

Selon les prévisionnistes de la station météorologique de Vacoas, c'est la tempête tropicale Danilo qui a quelque peu chamboulé le temps. «La présence de Danilo a apporté pas mal d'humidité. Il faut savoir que durant le mois de décembre, le taux d'humidité était assez bas, et pourtant nous étions en été.»

Ce manque d'humidité a fait que le public en général n'a pas ressenti la chaleur estivale. «Par contre, après le passage de Danilo, l'humidité a augmenté et cela a apporté cette sensation de chaleur.» Il faut savoir que contrairement aux idées préconçues, la station météo n'a pas enregistré de température extrême à ce jour. «C'est typiquement un temps d'été avec 34 degrés dans la capitale ou encore entre 28 et 29 degrés sur le plateau central. C'est juste un sentiment de chaleur qui est revenu.»

Par ailleurs, deux tempêtes tropicales se retrouvent dans l'océan Indien. La première se prénomme Éloïse. «Elle se trouve à environ 940 km au nord-est de l'île, et ne va pas influencer directement le temps chez nous. À moins qu'elle ne change de trajectoire.» Un peu plus loin, l'on retrouve Joshua. Cette tempête se trouve encore très loin des Mascareignes. «Durant la semaine, on ne risque pas d'avoir de grosses pluies.»

Par contre, selon les prévisions de météo France, si la tempête tropicale modérée Éloïse maintient sa trajectoire, elle devrait impacter la côte est de Madagascar d'ici mardi ou mercredi.