Madagascar: Antsiranana - Filatex continue à éclairer les villes

Le groupe Filatex, un des acteurs économiques majeurs dans le pays, n'oublie pas la communauté avec qui il travaille. Les actions sociales du groupe s'étendent un peu partout dans le pays.

POUR poursuivre sa campagne d'éclairage des différentes villes de la Grande Ile, la société créatrice d'énergie ENELEC, du groupe Filatex, a mis son choix sur les deux communes dans le Nord pour bénéficier de la lumière. Cette fois, elle a choisi la force du soleil pour que la lumière soit.

Il s'agit exactement de la commune rurale d'Antanamitarana et de la commune urbaine d'Antsiranana qui viennent de bénéficier de soixante lampadaires solaires, vingt pour la première et quarante pour la deuxième, au grand bonheur de leurs habitants respectifs.

La remise du matériel s'est déroulée hier dans les locaux de ces deux communes, en présence des maires et de leurs proches collaborateurs. Quant au groupe Filatex, il a été représenté par Tanteraka Rakotoarisoa, directeur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Lors de son bref discours, ce dernier a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une première action du groupe mais de la continuité. « Cette fois, nous avons opté pour l'énergie solaire pour répondre à la demande du maire car le soleil est presque présent toute l'année dans la région. Outre la protection de l'environnement, la lutte contre l'insécurité et l'embellissement des villages non connectés par la Jirama, la lampadaire est aussi économique pour la commune qui n'aura pas à payer de charge supplémentaire mensuelle avec la Jirama » a souligné Tateraka Rakotoarisoa, tout en confirmant la volonté de l'Enelec surtout du groupe Filatex, de fournir une énergie verte a fin de lutter contre les impacts du changement climatique.

Pour la commune rurale d'Antanamitarana en particulier, qui héberge le centre de production électrique de l'Enelec depuis des années, son image est innovante aux yeux de sa population, c'est une collectivité locale pionnière dans la région Diana grâce aux solutions d'éclairage public solaire offertes par Filatex.

Illuminer les zones rurales avec des candélabres solaires autonomes, créer un lien social autour de jeux et expériences récréatives par des installations simples et rapides de produits dotés de performances inégalées, car actuellement cette commune rurale située à proximité de la capitale du Nord attire de nombreux habitants urbains et ceux issus des communes environnantes. Pour ne parler que le marché hebdomadaire au croisement Joffre-ville et où de nombreuses festivités culturelles y sont organisées.

En tout cas, l'utilisation de ces lampadaires solaires sera bénéfique pour les quartiers choisis. Et en termes de sécurité publique, les efforts déployés par Enelec dans la mise en place des éclairages publics diminueront les cas d'insécurité.

« Nous louons cette générosité de l'Enelec car l'éclairage public a une importance capitale dans la vie quotidienne, notamment pour la sécurité publique. Nous allons donc installer ces lampadaires solaires dans nos trois fokontany qui ne sont pas encore connectés par la Jirama » a indiqué le maire Aly Mohamed dit Congo. Il a également souhaité inscrire cette initiative dans la durée.