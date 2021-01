Madagascar: Météo - Eloïse gagne en force

La perturbation cyclonique se situant dans l'océan Indien s'est intensifiée dans les dernières 24h. Actuellement en stade de tempête tropicale. Baptisée Eloise, elle continue sa trajectoire.

À 9 heures, la tempête tropicale se trouvait à 1255 km à l'Est-NordEst d'Antalaha. Elle continue sa trajectoire vers l'Ouest. « Elle continue sa trajectoire et la tempête tropicale va toucher terre à partir de mercredi 20 janvier », annonce le bulletin cyclonique de la météo, hier. La tempête tropicale est beaucoup plus forte que le dernier cyclone Danilo.

Dans un bulletin cyclonique du 17 janvier, À neuf heures, heure locale, elle se déplace à raison à 17km par heure. Le vent moyen monte jusqu'à 65 km/h avec des rafales de 90km/h autour de son centre de circulation. Aucun changement de la trajectoire n'a été prévu, selon les annonces de la météo. Eloïse aura un impact direct sur Analanjirofo ce mercredi. Cet impact est attendu dans la matinée du mercredi prochain. Sur son passage, la tempête tropicale est prévue s'intensifier en forte tempête tropicale. Neuf districts devront redoubler de vigilance, puisqu'ils sont les premiers concernés par cette tempête tropicale dès son arrivée dans la grande île. Il s'agit entre autres, du district de Sambava, Andapa, Antalaha, Analanjirofo, Toamasina I et Toamasina II, Brickaville, Vatomandry et Mahanoro. Les prescriptions d'alerte verte ont été appliquées dans les districts précités.

Montée des eaux à craindre La tempête tropicale est prévue apporter beaucoup de pluies dans plusieurs régions. En liaison avec l'impact et la traversée de cette tempête tropicale, de fortes pluies généralisées vont toucher les régions du Nord en plus des zones touchées directement par le système. Ces fortes pluies seront prévues pour le 20 et le 21 janvier. Les cumuls pluviométriques vont atteindre le pic pour ces deux jours. Ces cumuls pourraient dépasser les 100 mm en 24h. Les stagnations et la montée des eaux sont à craindre dans la partie Nord-Ouest, dont dans la région Boeny, Sofia et autres. Sur cette lancée, les conditions météorologiques sur Mer sont prévues se dégrader pour la journée du mardi 19 janvier. Ainsi, du vent de 40 à 50 km commencera à influencer les côtes centres et Nord-Est du pays. La mousson prendra de l'ampleur sur le littoral Nord-Ouest. Les usagers sont invités à ne pas s'aventurer en mer à partir de ce mardi ; tout en suivant les instructions au niveau local par rapport à l'évolution du cyclone.