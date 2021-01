Madagascar: New York bar - Tence Mena enflamme la scène

Bonne ambiance sur un ton tropical. Éternelle reine du « bal mipoapoaka », Tence Mena a carrément enflammé la scène du côté de Toamasina.

Samedi soir, c'est dans une salle comble du New York Bar que la Lady boss a fait des heureux. Indétrônable bête de scène, la reine rouge a, une nouvelle fois, fait bouger les noctambules au rythmes de son salegy mélangé subtilement avec de l'afro pop. De quoi faire vibrer la foule qui avait bien décidé de rester dans un ton tropical. Toujours égale à elle-même, la jeune femme s'est déchainée comme à son habitude au plus grand bonheur des fans. Les tubes s'enchaînent et c'est une foule en délire qui profite au maximum de ces heures de détente. Entre les « Tsy miantoka jaombla » et ses succès de l'année dernière, ses anciens morceaux sont toujours aussi demandés à l'instar de « Tompom-bady », « Tompon-tanàna ».

Sur « Sitrany solo », le public chante à tue-tête avec leur idole. Évidemment, les smartphones à la main, tout un chacun tente d'immortaliser la prestation de l'infatigable Tence Mena et ses danseuses. Pour sa part, Ayo Naej remplit sa part de mission. Partageant la vedette avec Tence Mena, le jeune chanteur se dévoile à un public plutôt réceptif et actif. Ce qui a clairement donné plus de prestance à la prestation du jeune homme lors du showcase. Samedi aura été un moment inoubliable pour le public présent mais aussi un coup d'envoi réussi pour Tence Mena qui débute la saison 2021.