Madagascar: Orange Pro League - Un tournoi professionnel géré par des amateurs

Le prestigieux tournoi Orange Pro League est à sa deuxième journée.

Mais comme au premier jour, les informations sont livrées au compte-goutte. Incroyable mais vrai, ce tournoi censé être professionnel est plutôt géré avec un amateurisme frisant le ridicule. Plus souvent, les résultats proviennent des clubs eux-mêmes via facebook. Se servir de leurs informations pour le journal n'est pas sans risque car manquant parfois d'objectivité.

Or on ne peut pas, malgré toute notre volonté, se trouver au By Pass, à Barikadimy, à Mahajanga ou à Ampasambazaha en même temps. C'est pratiquement impossible. Le mieux serait d'avoir toutes les fiches techniques des matches et connaître les buteurs, les cartons et même les arbitres ou la liste des 23 joueurs incluant les transferts. Si on avait procédé de cette manière, on n'aurait pas dû parler d'une surprise ces victoires du Five FC devant Fosa Juniors et JET Kintana.

Car on aurait su que le pasteur Tolotra a retenu la leçon du championnat de Madagascar en appelant au poste de gardien Bastia, celui-là même qu' Elgeco Plus n'a jamais su prendre par le bon bout. À ce portier d'exception, le pasteur Tolotra a réuni toutes les stars des inter-fokontany à Ankadindravola.

Des inconnus du grand public des stades mais des solides joueurs capables de se transcender dans les duels. Et là aussi, l'information n'émane pas de Pro League mais de ce dictionnaire ambulant du football malgache qu'est notre confrère de la RTA, Konnie Rakotondramiarana. Merci Konnie !