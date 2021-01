Afrique: CHAN 2020 - Le Maroc affronte un novice, un derby Rwanda-Ouganda au programme du groupe C

Champion de la 5è édition du CHAN, le Maroc remet son titre en jeu ce lundi. La formation du Royaume chérifien affronte à cette occasion un adversaire qui participe pour la première fois à cette compétition, le Togo dans le groupe C. La seconde opposition de la journée, a pour nom, Rwanda-Ouganda, deux sélections habituées de cette compétition.

Le Maroc commence ce lundi en affrontant le Togo, un novice du CHAN. Une rencontre déséquilibrée sur le papier puisque la sélection maghrébine arrive avec de nombreux cadres qui ont amené les Lions de l'Atlas au sacre, deux ans plus tôt. Deux joueurs clés, le meneur de jeu Walid El Karti et l'attaquant Ayoub El Kaabi sont très attendus. L'attaquant maison, sacré meilleur buteur avec 9 réalisations et meilleur joueur en 2018 sera sans doute le joueur à suivre au cours de ce CHAN.

« Nous savons ce que nous avons à faire et je suis optimiste. Nous sommes concentrés et unis, les joueurs sont prêts », a indiqué Houcine Ammouta.

Mais en face il y aura de l'opposition puisque le Togo ne semble pas vouloir se faire compter l'évènement. Pour sa toute première participation, les Eperviers comptent réaliser un exploit et ils ont les armes puisqu'ils ont éliminé le Nigeria, finaliste en 2018.

« On a visionné des vidéos de l'équipe du Maroc. C'est une équipe qui reste redoutable », avoue Jean-Paul ABALO. Le sélectionneur du Togo, ainsi, se montre confiant, même si sa formation a été bousculée suite à la Covid-19. De son côté, le capitaine Gnama Akaté en conférence de presse, relativise, 24h avant le coup d'envoi du match : « Après la qualification, notre équipe était vraiment rodée. Mais avec le Coronavirus tout a été chamboulé. Mais on a fait une bonne préparation. C'est notre première participation avec des joueurs qui n'ont pas certes l'expérience de la compétition, mais il y a des talents et nous sommes confiants ».

Le match Maroc - Togo débute à 16 heures alors que l'autre rencontre est prévue pour 19 heures et elle met aux prises les Ougandais et les Rwandais.

Le nouveau sélectionneur Johnny McKinstry pense déjà à une victoire face à l'adversaire du jour. Le technicien irlandais qui a retrouvé ses poulains - puisqu'il était en quart de finale avec le même groupe en 2016- souhaite débuter sa compétition avec une victoire avant de croiser le Maroc et le Togo. Conscient que, « C'est un groupe relevé, mais notre objectif est de passer les poules et cela commence par une victoire pour bien lancer notre tournoi ».

Ambitieux également, les Ougandais ont à cœur de franchir cette fois-ci le premier tour d'une phase de groupe au CHAN. Les Cranes n'ont enregistré qu'une seule victoire en quatre participations. A l'exemple du match entre la RD Congo et le Congo, le Burkina Faso et le Mali, le Rwanda et l'Ouganda sont des pays voisins. Mais le sélectionneur des Amavubis entend trouver des mots justes pour galvaniser ses poulains : « J'ai dit aux joueurs que nous devons impressionner. Réussir ce pari nous poussera à vouloir aller le plus loin possible dans le tournoi », a fait savoir Vincent Mashami.

Sa seule ambition est de franchir le premier tour. Et dans son équipe, le technicien ougandais veut compter sur Innocent Nshuti. Le jeune attaquant de l'APR a la lourde tâche de qualifier son équipe. Mais avant, il doit porter son groupe face au Rwanda.

Programme

16 heures : Maroc - Togo

19 heures : Rwanda - Ouganda.

Yves de Fréau