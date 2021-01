Afrique: CHAN 2020 / Harouna Daoule (entraineur du Niger) - « Les occasions que nous avons eues ont été gâchées »

Opposé à la Libye ce dimanche dans le premier match du groupe B du CHAN 2020, le Niger aurait pu l'emporter n'eut été la maladresse de son attaque.

C'est la conclusion à laquelle est parvenue Harouna Daoule, sélection du Mena, interrogé après le match.

« Sur ce match on a vu 2 équipes très engagées et bien déterminées. Par moment, on a pesé sur l'équipe libyenne et en la faisant jouer dans sa surface. Malheureusement les occasions que nous avons eues ont été gâchées », a-t-il déclaré.

Pour le technicien nigérien, le Mena a péché par excès d'envie.

« Je pense qu'on a eu trop envie. Et On est passés à un excès de vitesse, de précipitation. J'espère que la situation de la compétition ne nous fera pas regretter cette débauche d'énergie et toutes ces occasions ratées », souligne Harouna Daoule qui souhaite aux deux équipes d'être au niveau dans les deux matches à venir.

Pour sa prochaine sortie dans le groupe B, le Niger se mesurera jeudi 21 janvier (19h TU) au Congo-Brazzaville.