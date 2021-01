Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le directeur financier de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké primé

Mahamadou SYLLA, Directeur financier de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, la deuxième grande université du pays, a été primé samedi 16 Janvier 2021, à Abidjan meilleur Directeur des affaires financier des Universités et Grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie.

Cette distinction de l'ONG AFRIQUE VÉRITÉ qui récompense chaque année les acteurs qui se sont illustrés dans la bonne gouvernance, était à sa 11e édition. Pour le récipiendaire, cette distinction est à mettre au crédit de la bonne gestion économique et financier de ce campus situé au centre de la Côte d'Ivoire.

"L'université Alassane Ouattara compte parmi les meilleurs universités Francophones à cause de la gestion transparente de son budget et une maitrise de sa masse salariale et des ressources humaines", a-t-il affirmé.

"Depuis notre prise de fonction, d'abord en tant que intérimaire en 2014 et confirmé en 2016, nous avons fait de la mobilisation des ressources propres notre cheval de bataille. De 430 millions en 2014, les ressources propres de l'UAO sont passées en 2020 à 850 millions", a précisé le Daf.

Pour Mahamadou SYLLA, cette bonne "gestion efficace et efficiente du budget de l'institution", a permis d'enregistrer "aucun passif.

A en croire le Daf, cette performance "vaut aujourd'hui a l'université d'obtenir 100% aux différents concours du CAMES. Egalement un soutien aux étudiants dans les différentes olympiades qu'ils remportent avec brio".

"Nous avons également grâce au management du Président de l'institution le Pr Poamé Lazare, améliorer les conditions de travail des enseignants et du personnel. L'équipement des bureaux en matériels et la rénovation des amphis et des salles de TD", a-t-il ajouté.

