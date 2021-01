Egypte: Initiative pour renforcer les capacités nationales dans le domaine du développement durable

La ministre du Plan et du Développement économique Hala El-Said a déclaré lundi que l'initiative "Sois un ambassadeur" visait à renforcer les capacités nationales dans le domaine du développement durable à travers la tenue d'une série de stages de formation pour les divers secteurs, et ce en coopération avec diverses parties prenantes, en plus de la définition du concept de développement durable juste et global, ainsi que des objectifs des Nations Unies en matière de développement durable, d'économie verte et d'économie circulaire en tant que mécanismes pour parvenir au développement durable.

Selon un communiqué publié par le ministère sur la réunion entre la ministre et l'équipe de travail de l'initiative, Mme El-Said a affirmé l'examen de toutes les candidatures (comptant 7000) dans le cadre d'une vidéo d'introduction pour répondre à un certain nombre de questions en arabe et en anglais pour mesurer un certain nombre de compétences, notamment le degré de confiance en soi, la capacité d'auto-marketing, la volonté d'apprendre et les expériences scientifiques, pratiques et bénévoles antérieures.

La directrice exécutive de l'institut national de la gouvernance et du développement économique Cherifa Chérif a, pour sa part, expliqué que le stage de formation serait lancé en février prochain sur la plateforme pédagogique de l'Institut.