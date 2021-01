Afrique: CHAN 2021/groupe B - La RD Congo remporte le derby du fleuve

Ce dimanche 17 janvier 2021, la RD Congo affrontait l'équipe du Congo Brazzaville au Japoma Stadium, dans le cadre de la 2 e journée du championnat d'Afrique des nations. Et le RD Congo s'est imposé sur le petit score de 1 - 0.

C'était "le match of the day" du groupe B, ce derby congolais qui opposait la RDC au Congo Brazzaville. Et ce sont les Léopards qui l'ont remporté sur le score de 1 but à 0.

En effet, après une triste 1re période, qui s'est soldé par un triste 0 - 0, les Léopards de la RDC sont revenus des vestiaires gonflés à bloc. Dès la 46 e minute, après une montée éclair, l'ailier de la RDC, Chico Ushindi, va trouver le chemin des filets sur une passe en retrait de son coéquipier. Il devient ainsi le premier joueur à marquer dans ce mythique stade du Japoma. La reprise de volée de Bersyl Obassi à la 86e, stoppée facilement par le gardien de la RDC, Ley Matampi, est la preuve de la maitrise des poulains de F. Ibengue sur ce match, et de lincapacité du Congo B. à trouver le chemin des filets. Les Diables Rouges ont donc manqué d'efficacité dans les derniers mètres de but de la RDC, à l'instar de son attaquant Jaures Ngombe, qui s'est fait remplacer à cause de son inefficacité.

La RDC est donc première du groupe B avec 3 points, et affrontera la Lybie le jeudi 21 janvier 2021.