Sénégal: Covid-19 - bilan du samedi 16 et du dimanche 17 janvier 2021 - 9 décès, 42 cas graves, 632 nouvelles contaminations

La covid-19 continue de progresser au Sénégal. Ces dernières 48 heures, les autorités sanitaires ont signalé 632 nouvelles infections sur 4766 tests effectués et 9 décès supplémentaires. Ce qui porte à 23028 le nombre total de cas de covid19 confirmés au Sénégal et à 515 le nombre de personnes décédées depuis le début de la pandémie dans notre pays.

Pour le dimanche 17 janvier, le taux de positivité est évalué à 12,95%. Il s'agit de 290 nouveaux cas sur 2239 tests réalisés dont «118 cas contacts et 172 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Kaolack 15, Keur Massar 9, Louga 8, Touba 7, Dahra 6, Mbour 6, Matam 5, Médina 5, Yoff 5, Almadies 4, Guédiawaye 4, Mamelles 4, Maristes 4, Mbao 4, Ouakam 4, Ouest-Foire 4, Sacré-Cœur-3 4, Kédougou 3, Ngor 3, Tamba 3, Thiadiaye 3, Thiès 3, Dakar-Plateau 2, Dieuppeul 2, Fass 2, HLM 2, Liberté6 2, Mbacké 2, Niary-Tally 2, Ouagou Niayes 2, Parcelles-assainies 2, Pikine 2, Sacré-Cœur2 2, Sangalkam 2, Yeumbeul 2, Amitié-1 1, Amitié-2 1, Bignona 1, Cambérène 1, Colobane 1, Diamniadio 1, Dioffior 1, Diouloulou 1, Diourbel 1, Gibraltar 1, Grand-Dakar 1, Grand-Yoff 1, Gueule-Tapée 1, Guinguinéo 1, Kaffrine 1, Kébémer 1, Liberté1 1, Liberté-5 1, Linguère 1, Mermoz 1, Ndoffane 1, NordFoire 1, Pété 1, Point-E 1, Popeunguine 1, Rufisque 1, SaintLouis 1, Saraya 1, Sud Foire 1, Thilogne 1 et Zone-B 1 » a indiqué le communiqué.

Selon la même source, 172 patients sont rétablis du virus. Cependant, 42 cas graves sont admis en réanimation et 6 décès ont été enregistrés le samedi 16 janvier 2021 où 342 nouveaux cas de covid-19 ont été déclarés.

Il s'agissait de 147 cas contacts et 95 cas issus de la transmission communautaire sur 2527 tests effectués avec un taux de positivité de 13,53%. « Les cas communautaires sont répartis comme suit : Kaolack 18, Thiès 13, Saint-Louis 9, Maristes 8, Touba 8, Dakar-Plateau 7, Liberté-6 7, Kédougou 6, Mbao 6, Mbour 6, Fatick 5, Guédiawaye 5, Richard-Toll 5, Diamniadio 4, Linguère 4, Rufisque 4, Louga 3, Matam 3, Médina 3, Ouakam 3, Parcelles-assainies 3, Point-E 3, Almadies 2, Amitié3 2, Cambérène 2, Dagana 2, Diourbel 2, Grand-Yoff 2, GueuleTapée 2, HLM 2, Kaffrine 2, Kanel 2, Khombole 2, Mékhé 2, Niary-Tally 2, Ouest-Foire 2, Pikine 2, Popeunguine 2, SacréCœur-2 2, Tivaouane 2, Amitié1 1, Bambey 1, Cité Sonatel 1, Cité-Soprim 1, Derklé 1, Dioffior 1, Fann Résidence 1, Grand-Dakar 1, Guinguinéo 1, Keur Massar 1, Khar-Yalla 1, Koungheul 1, Liberté-1 1, Nioro 1, NordFoire 1, Patte-d'oie 1, Scat Urbam 1, Sicap-Karack 1, Sokone 1, Vélingara 1, Yarakh 1, Yeumbeul 1, Yoff 1, Zone-A 1 et Zone de captage 1 », a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Par ailleurs, « 144 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et 3 décès ont été enregistrés vendredi 15 janvier 2021», a révélé la même source. Au total, 23028 sont déclarés positifs dont 19224 guéris, 515 décédés et 3288 sous traitement.