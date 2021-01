Sénégal: UGB / Pour l'amélioration de leur cadre de vie au sein des campus sociaux - Les étudiants initient un projet communautaire, en collaboration avec le Crous

La Commission Sociale des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a initié avant-hier, samedi 16 janvier, un projet communautaire visant à promouvoir et à renforcer leur participation citoyenne au sein des deux campus sociaux. Le but est d'œuvrer en collaboration avec le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) à l'amélioration du cadre de vie des étudiants de l'université de Sanar. Ces étudiants, encadrés par les équipes techniques de la Division de l'Entretien et de la Construction du CROUS, mèneront une opération de relooking et d'embellissement de blocks et des 15 villages universitaires.

C'est dans la cour du Village B de leur campus social que les responsables de la Commission Sociale des étudiants de Saint-Louis se sont donné rendez-vous avec les autorités du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) pour le lancement de leur projet communautaire. Cela entre dans le cadre des initiatives d'amélioration du cadre de vie des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le but est de promouvoir et de renforcer la participation citoyenne des étudiants au sein des deux campus sociaux. Le projet en question est initié en étroite collaboration avec la Direction du CROUS. Il s'agira pour les étudiants, encadrés par les équipes techniques de la Division de l'Entretien et de la Construction du CROUS, de mener une grande opération de relooking et d'embellissement des Blocks G et des 15 villages universitaires sur une durée de 15 jours, à compter du 15 au 31 janvier prochain. Lancé de manière officielle par le Directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye, ce projet permettra ainsi de favoriser globalement l'implication des étudiants dans cette amélioration de leur cadre de vie. Il contribuera également à créer des réseaux de solidarité, d'une part, entre pensionnaires de l'UGB de Saint-Louis et d'autre part, entre le personnel administratif, technique et de service (PATS) du CROUS et les représentants des étudiants pour une pacification de l'espace universitaire.

HÉBERGEMENT DES ÉTUDIANTS

"L'UGB est la meilleure université qui présente un taux de couverture de lits le plus apprécié" Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a déclaré avant-hier, samedi 16 janvier, que "l'UGB est la meilleure université qui présente un taux de couverture de lits le plus apprécié, en ce qui concerne l'hébergement des étudiants". Selon Pape Ibrahima Faye, ce taux est de 49% soit près de la moitié des étudiants logés dans les campus sociaux, contre 08% à l'UCAD, 05% à l'Université de Thiès et 03% à celle de Ziguinchor. "C'est la Division Hébergement qui a l'exclusivité de prendre en charge la demande d'hébergement des nouveaux étudiants mais aussi d'attribuer des chambres aux pensionnaires de cette université de Sanar. Donc, ce sont des logements qui sont là et mis en place par l'État du Sénégal qui les subventionne au profit des étudiants", a précisé le Directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye.