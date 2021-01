Sénégal: Afrobasket 2021 / Tournoi Yaoundé - Boniface Ndong entame la dernière ligne avec une liste de 19 joueurs

L'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basket-ball, Boniface Ndong et son adjoint Mamadou Gueye, ont dévoilé ce samedi une liste élargie de 19 joueurs devant prendre part à la deuxième et dernière fenêtre de la Fiba qualificative à l'Afrobasket 2021 à Kigali. Ce Tournoi est prévu du 19 au 21 février 2021 à Yaoundé.

Boniface Ndong fait appel à cinq locaux notamment Alkaly Ndour (AS Douane), Thierno Ibrahima Niang (DUC), Louis Adams (AS Douane), Serigne Bamba Gueye (AS Douane), Cheikh Bamba Diallo (AS Douane) et Pape Moustapha Diop (DUC). On note également le retour d'El Hadji Omar Brancou Badio qui a déjà évolué au FC Barcelone.

En novembre dernier, le Sénégal avait remporté le premier tournoi de Kigali en survolant son groupe qu'il partageait avec le Kenya, le Mozambique et l'Angola. Avec 6 points dans la poule B, le Sénégal avait fait un pas décisif vers la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique de Basket. Mais selon le sélectionneur national, ce tournoi ne fera pas l'objet de préparation pour les Lions.

LISTE DES 19 JOUEURS PRESELECTIONNES

1- Alkaly NDOUR

2- Clevin Hannah

3- Mouhamed ALGA NDIAYE

4- Thierno Ibrahima NIANG

5- El Hadji Oumar Brancou BADIO

6- Cheikh Bamba DIALLO

7- Louis ADAMS

8- Serigne Bamba Gueye

9- Mbaye NDIAYE

10- Modou MBAYE

11- Pape Moustapha DIOP

12- Makhtar GUEYE

13- Ibrahima Fall FAYE

14- Mouhamad FAYE

15- Amar SYLLA

16- Youssou NDOYE

17- Malick DIME

18- Pape Abdou Badji

19- Boubacar Toure

O.DIAw